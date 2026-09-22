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Maqedonia e Veriut

Kuvendi dhe FINKI nënshkruajnë Memorandum për aplikimin e inteligjencës artificiale në proceset parlamentare

· 2 min lexim
Foto: Wikimedia Commons / Suicasmo (CC BY-SA 4.0)

Më 22 shtator 2026, në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut u nënshkrua një Memorandum bashkëpunimi mes Kuvendit dhe Fakultetit të Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike (FINKI) pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.

Bashkëpunimi synon avancimin e dixhitalizimit të proceseve parlamentare dhe zhvillimin e zgjidhjeve të bazuara në inteligjencë artificiale, me qëllim përdorimin më efikas të të dhënave, dokumenteve dhe njohurive që zotëron Kuvendi.

Kryeparlamentari Afrim Gashi theksoi se ky bashkëpunim është hap i rëndësishëm drejt modernizimit dhe dixhitalizimit të proceseve të punës së Kuvendit, dhe se qëllimi është që inteligjenca artificiale të gjejë vendin e saj në punën e Kuvendit në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt. Ai shtoi se në kuadër të bashkëpunimit do të punohet në përgatitjen, standardizimin dhe analizën e dokumenteve parlamentare, stenogrameve dhe materialeve audiovizuale, në mënyrë që ato të përpunohen dhe përdoren me mjete të bazuara në inteligjencë artificiale.

Prof. Dimitar Trajanov, udhëheqës i projektit “Vezilka”, dhe Prof. Petre Lameski, dekan i FINKI-t, theksuan se partneriteti me Kuvendin është mundësi që njohuria shkencore dhe akademike të lidhet me nevojat reale të një prej institucioneve kyçe të shtetit, dhe se përmes projektit “Vezilka” do të punohet në zhvillimin dhe aplikimin e zgjidhjeve bashkëkohore nga fusha e inteligjencës artificiale.

Sipas njoftimit të shërbimit për shtyp të Kuvendit, aplikimi i teknologjive të reja do të zhvillohet duke respektuar standardet më të larta të sigurisë dhe konfidencialitetit gjatë përpunimit dhe përdorimit të të dhënave, me qëllim një Kuvend më modern, më efikas dhe më transparent. Në kuadër të projektit “Vezilka”, bartës i të cilit është FINKI, aktivitetet parashikohen të realizohen në periudhën prill 2026 – mars 2029.

Burimi: Makfax

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