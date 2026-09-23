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Arte

“Film i Shtetit” i Roland Sejkos, Shqipëria në garën për Oscar 2027

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“Film i Shtetit” i

Dokumentari “Film di Stato” (“Film i Shtetit”) me regji të Roland Sejkos, është përzgjedhur nga Shqipëria si kandidat për çmimet Oscar 2027, në kategorinë e filmit më të mirë ndërkombëtar.

Filmi, i realizuar mbi bazën e një pasurie të gjerë materialesh arkivore, sjell përmes imazheve të kohës një rrëfim mbi Shqipërinë gjatë periudhës së regjimit komunist dhe mënyrën se si propaganda shtetërore ndërtoi dhe përcolli imazhin e vendit.

“Film i Shtetit” i jep një rol qendror dokumenteve filmike dhe fotografike të prodhuara nga vetë strukturat shtetërore, duke i rikthyer ato në një kontekst të ri historik dhe duke ndërtuar një rrëfim mbi marrëdhënien mes propagandës, pushtetit dhe kujtesës.

Roland Sejko, regjisor dhe studiues i arkivave audiovizive, është autor i disa dokumentarëve që trajtojnë historinë shqiptare përmes materialeve arkivore. Puna e tij është përqendruar veçanërisht në dokumentimin dhe rivlerësimin e trashëgimisë filmike shqiptare.

Përzgjedhja e filmit si kandidaturë shqiptare e vendos “Film i Shtetit” në procesin ndërkombëtar të përzgjedhjes për edicionin e 98-të të çmimeve Oscar, që do të kulmojë me ceremoninë e ndarjes së çmimeve në vitin 2027.

Kandidaturat e paraqitura nga vendet përkatëse do t’i nënshtrohen procesit të përzgjedhjes nga Akademia Amerikane e Arteve dhe Shkencave të Filmit, e cila më pas do të përcaktojë filmat që do të vijojnë në fazat e mëtejshme të garës.

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