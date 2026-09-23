Regjisori i “Wicked” për biopic-un e Britney Spears: kastingjet nuk janë prioritet tani — “Po përpiqemi të gjejmë historinë”
Jon M. Chu zbulon për Variety-n se ka marrë qindra email-e audicionesh për filmin mbi yllin e popit, por për momentin fokusi është te skenari
Regjisori i “Wicked”, Jon M. Chu, ka dhënë një përditësim të ri mbi biopic-un e Britney Spears gjatë galas së hapjes së Muzeut të Artit Narrativ George Lucas në Los Angeles, në një intervistë për Variety-n.
Chu zbuloi se kastingjet nuk janë prioritet për momentin: “Marr email-e çdo ditë, qindra email-e nga njerëz në të gjithë botën. Faleminderit për të gjitha audicionet tuaja,” tha ai, duke shtuar: “Nuk po mendoj fare për kastingu tani. Thjesht po përpiqemi ta gjejmë historinë saktë.”
Filmi bazohet në memuarin bestseller të Spears të vitit 2023, “The Woman in Me”. Universal Pictures bleu të drejtat e filmit në vitin 2024, me producentin Marc Platt.
Skenari po shkruhet nga Liz Meriwether; Chu tha se ka lexuar pjesë të tij dhe i ka gjetur “të pabesueshme, të thella, të bukura” — duke shtuar se kishte thënë tashmë shumë.
Kur u pyet nëse kishte kaluar kohë me vetë Spears, regjisori nuk u përgjigj konkretisht: “Nuk mund të them asgjë tani.” Ai pranoi se po ua prezanton fëmijëve të tij këngët e Spears, mes tyre “Baby One More Time”.
Asnjë aktor nuk është njoftuar ende për projektin, ndaj projekti mbetet në fazat e hershme të zhvillimit.
Burimi: ComingSoon.net
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