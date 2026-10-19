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19 Tet 2026
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Teknologji

Filmat fantastiko-shkencorë na paralajmëruan për Al dekada më parë?

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Nga makinat që marrin kontrollin e botës te sistemet që imitojnë emocionet njerëzore, kinematografia ka imagjinuar prej dekadash se çfarë mund të ndodhë kur Al bëhet tepër e fuqishme dhe e vështirë për t’u kontrolluar.

Filma të njohur si 2001: A Space Odyssey, The Terminator, The Matrix, Her dhe M3GAN kanë trajtuar skenarë ku makinat zëvendësojnë njerëzit në punë, zhvillojnë sjellje të ngjashme me emocionet, manipulojnë njerëzit ose marrin vendime pa mbikëqyrjen e tyre.

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Sot, ndërsa Al po bëhet gjithnjë e më e avancuar dhe e aftë të kryejë detyra në mënyrë autonome, këto skenarë të dikurshëm imagjinarë po rikthehen në qendër të debatit.

Edhe pse teknologjia reale ndryshon nga ajo që Hollywood-i ka paraqitur në ekran, pyetjet mbeten të njëjta: sa mund t’i besojmë Al, kush duhet ta kontrollojë atë dhe deri në çfarë mase mund të bëhemi të varur prej saj?

Ajo që dikur dukej vetëm si fantazi filmike, sot po nxit diskutime reale për të ardhmen e njerëzimit. /Telegrafi/

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