☁️
Tiranë 20°C · Vranët 10 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
₿ CRYPTO
BTC $83,051 ▲ +0.35% ETH $2,508 ▲ +0.66% XRP $1.4062 ▲ +1.73% SOL $110.1600 ▲ +0.52%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
10 Tet 2026
Breaking
«Karikaala»: Catherine Tresa Alexander bashkohet me Sundeep Kishan në filmin socio-fantastik dy-pjesësh Shqiptarët në BE përpara Shqipërisë Nga reforma territoriale te decentralizimi real në Shqipëri Dinamo, trajneri Daja: Vllaznia? Duhet të vazhdojmë në rrugën tonë E pabesueshme në La Liga, pezullohet Rayo Vallecano-Bilbao
Menu
Bota

Fituesja e Çmimit Nobel për Paqen, Navi Pillay, dënon sanksionet e SHBA-së ndaj GJPN-së: Të papranueshme

· 3 min lexim

Fituesja e Çmimit Nobel për Paqen të këtij viti, juristja dhe ish-komisionerja e të drejtave të njeriut e OKB-së, Navi Pillay, të shtunën i quajti sanksionet e shpallura nga SHBA-të ndaj Gjykatës Ndërkombëtare Penale “të papranueshme”.

“Ka shumë tension dhe ankth për ekzistencën e vazhdueshme të gjykatave ndërkombëtare, kryesisht Gjykatës Ndërkombëtare Penale në Hagë”, tha Pillay nëpërmjet një video-lidhjeje nga Nuremberg gjatë një aktiviteti në Qendrën Nobel për Paqen në Oslo.

Pillay u ankua gjithashtu se “ka qindra anëtarë të stafit që ndihen të kërcënuar”.

“Më e rëndësishmja, një vend ka njoftuar sanksione kundër gjyqtarëve, vetëm për urdhrat gjyqësorë që ata lëshojnë. Kjo është e padëgjuar, e papranueshme”, tha avokati 85-vjeçar nga Afrika e Jugut.

Komiteti Norvegjez i Çmimit Nobel njoftoi të premten se Pillay, e cila dikur ishte anëtare e GJPN-së, ishte fituesja e këtij viti e Çmimit prestigjioz Nobel për Paqen.

Si Shtetet e Bashkuara, udhëheqësi i të cilave Donald Trump e ka lakmuar prej kohësh çmimin për vete, ashtu edhe aleati Izraeli e dënuan dhënien e këtij nderi nga ana e saj.

Disa orë pasi Pillay u emërua fituese e Nobelit, Shtetet e Bashkuara njoftuan sanksione të reja kundër GJPN-së, duke provokuar dënim të shpejtë nga shtetet anëtare dhe Kombet e Bashkuara.

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se Uashingtoni do të ndalonte transaksionet me atë që ai e përshkroi si një “gjykatë mashtruese”, duke përshkallëzuar një fushatë të gjatë nga administrata e Trump kundër gjykatës me seli në Hagë.

Gjykata i hodhi poshtë sanksionet e SHBA-së si një sulm ndaj ligjit ndërkombëtar dhe paralajmëroi në një deklaratë se “historia do ta gjykojë këtë moment”.

Përveç shërbimit në GJND, Pillay ishte komisionere e lartë e të drejtave të njeriut në OKB nga viti 2008 deri në vitin 2014 dhe drejtoi Komisionin e Pavarur Ndërkombëtar të Hetimit (COI) të OKB-së, i cili vitin e kaluar zbuloi se në Gaza po ndodhte gjenocid. Ky organ nuk flet në emër të OKB-së.

Izraeli i ka hedhur poshtë gjetjet e COI-t, duke i quajtur ato “të shtrembëruara dhe të rreme”.

Ministria e Jashtme e Izraelit tha se çmimi legjitimonte “urrejtjen anti-Izrael”, duke shtuar se mendonte që propagandisti nazist Joseph Goebbels duhet të jetë duke “duartrokitur nga ferri”.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se dhënia e çmimit Pillay tregoi se komiteti i Nobelit kishte “humbur busullën e tij morale” duke nderuar “një fanatik”.

Trump, i cili muajin e kaluar u bëri thirrje shteteve anëtare të GJPN-së të largoheshin nga gjykata, ndërkohë e cilësoi zgjedhjen e komitetit si “një vendim të turpshëm dhe të sikletshëm”, duke i thënë një tubimi të mbështetësve të tij në Syracuse, New York se “nuk kishte dëgjuar kurrë për” Pillay.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu