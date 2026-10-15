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15 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Fluksi i naftës përmes Hormuzit arrin mbi 12 milionë fuçi në ditë, pavarësisht sulmeve në rritje

Më shumë se 12 milionë fuçi naftë në ditë kanë kaluar këtë muaj përmes Ngushticës së Hormuzit, mbi mesataren e muajit të kaluar, por të dhënat e ditëve të fundit tregojnë paqëndrueshmëri ekstreme: 26 anije janë sulmuar vetëm në tetor dhe mesatarja e gjashtë ditëve të fundit ka rënë nën 4.6 milionë fuçi në ditë.

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Cisterna nafte që kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit.

Më shumë se 12 milionë fuçi naftë në ditë kanë kaluar përmes Ngushticës së Hormuzit këtë muaj — më shumë se mesatarja ditore e muajit të kaluar — pavarësisht rritjes së sulmeve nga Irani, sipas analistëve detarë që citon New York Post.

Fluksi është rritur që nga shtatori, me më shumë se 9 milionë fuçi në ditë që lundrojnë drejtpërdrejt nën mbrojtjen ushtarake amerikane, sipas të dhënave të TankerTrackers.com dhe firmës analitike Kpler. Rritja e eksporteve vjen edhe pse 26 anije janë sulmuar vetëm gjatë tetorit — periudha më e rrezikshme për cisternat dhe anijet e ngarkesës që nga fillimi i luftës.

Rreziku u bë përsëri i qartë të mërkurën, kur një anije ngarkese u mbyt pasi u godit nga një projektil i panjohur pranë ngushticës. Megjithatë, fitimet duket se po e tejkalojnë frikën: detarët kanë raportuar se fitojnë dhjetëra mijëra dollarë më shumë gjatë muajit të fundit pikërisht për shkak të rrezikut. Zëdhënësi i Komandës Qendrore amerikane, kapiteni Tim Hawkins, vlerësoi se vetëm të hënën përmes ngushticës kaluan rreth 19 milionë fuçi naftë, duke theksuar se kalimet vazhdojnë pavarësisht agresionit iranian.

Por tregtia e naftës po tregon shenja të forta tensioni. Sipas Kpler-it, të enjten e kaluar përmes Hormuzit kaluan afro 23 milionë fuçi, ndërsa të mërkurën kaloi vetëm një e dhjeta e kësaj sasie, pas disa prej sulmeve më të rënda iraniane. Mesatarja më e fundit gjashtëditore e Kpler-it tregon më pak se 4.6 milionë fuçi në ditë — shumë larg shifrave të fillimit të muajit.

Paqëndrueshmëria e fluksit, e kombinuar me sulmet e përsëritura të Huthi-ve ndaj infrastrukturës energjetike saudite, po e mban çmimin e naftës Brent mbi 104 dollarë për fuçi, ndërsa tregjet presin nëse kalimet nën mbrojtje ushtarake do të arrijnë të ruhen në ditët në vijim.

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