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Bota

FOKUS – 19 të vrarë dhe 364 të plagosur nga sulmet e Huthëve ndaj aeroporteve në Arabinë Saudite

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ndaj aeroporteve në Arabinë Saudite

RIJAD, 15 tetor /ATSH – AA/ – Nëntëmbëdhjetë persona janë vrarë dhe 364 të tjerë janë plagosur nga sulmet e grupit rebel Huthi të Jemenit ndaj aeroporteve në Arabinë Saudite, përfshirë aeroportin ndërkombëtar “King Khalid” në Riad dhe atë të Abhas, njoftoi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite.

Sulmet e Huthëve ndaj mbretërisë janë intensifikuar që nga fillimi i tetorit, pas përshkallëzimit të veprimeve të grupit të lidhur me Iranin kundër Arabisë Saudite që prej muajit korrik, deklaroi zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, gjatë një konference për shtyp të transmetuar nga televizioni saudit “Al Ekhbariya”.

Sipas tij, aeroporti ndërkombëtar “King Khalid” në Riad është shënjestruar në 20 sulme të Huthëve që nga fillimi i tetorit. Nga sulmet e kryera ndaj këtij aeroporti gjatë periudhës 7–11 tetor, 17 persona janë vrarë dhe 333 të tjerë janë plagosur.

Ndërkohë, dy persona humbën jetën dhe 28 të tjerë u plagosën nga një sulm ndaj aeroportit ndërkombëtar të Abhas, në rajonin jugperëndimor të Asirit.

Sipas të dhënave të koalicionit, tre persona të tjerë u plagosën nga një sulm që shënjestroi aeroportin ndërkombëtar “King Abdullah”, në rajonin jugperëndimor të Jizanit.

Në total, pesë aeroporte saudite, përfshirë aeroportin kryesor të Riadit, janë shënjestruar nga sulmet e Huthëve që prej 5 tetorit. Sulmet kanë shkaktuar viktima, të plagosur dhe dëme materiale, si dhe kanë sjellë ndërprerje të trafikut ajror, sipas burimeve zyrtare saudite.

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