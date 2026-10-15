FOKUS – 19 të vrarë dhe 364 të plagosur nga sulmet e Huthëve ndaj aeroporteve në Arabinë Saudite
RIJAD, 15 tetor /ATSH – AA/ – Nëntëmbëdhjetë persona janë vrarë dhe 364 të tjerë janë plagosur nga sulmet e grupit rebel Huthi të Jemenit ndaj aeroporteve në Arabinë Saudite, përfshirë aeroportin ndërkombëtar “King Khalid” në Riad dhe atë të Abhas, njoftoi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite.
Sulmet e Huthëve ndaj mbretërisë janë intensifikuar që nga fillimi i tetorit, pas përshkallëzimit të veprimeve të grupit të lidhur me Iranin kundër Arabisë Saudite që prej muajit korrik, deklaroi zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, gjatë një konference për shtyp të transmetuar nga televizioni saudit “Al Ekhbariya”.
Sipas tij, aeroporti ndërkombëtar “King Khalid” në Riad është shënjestruar në 20 sulme të Huthëve që nga fillimi i tetorit. Nga sulmet e kryera ndaj këtij aeroporti gjatë periudhës 7–11 tetor, 17 persona janë vrarë dhe 333 të tjerë janë plagosur.
Ndërkohë, dy persona humbën jetën dhe 28 të tjerë u plagosën nga një sulm ndaj aeroportit ndërkombëtar të Abhas, në rajonin jugperëndimor të Asirit.
Sipas të dhënave të koalicionit, tre persona të tjerë u plagosën nga një sulm që shënjestroi aeroportin ndërkombëtar “King Abdullah”, në rajonin jugperëndimor të Jizanit.
Në total, pesë aeroporte saudite, përfshirë aeroportin kryesor të Riadit, janë shënjestruar nga sulmet e Huthëve që prej 5 tetorit. Sulmet kanë shkaktuar viktima, të plagosur dhe dëme materiale, si dhe kanë sjellë ndërprerje të trafikut ajror, sipas burimeve zyrtare saudite.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.