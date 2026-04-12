Tiranë 7°C · Kthjellët 12 April 2026
EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
BTC $73,033 ▲ +0.42% ETH $2,284 ▲ +2.15% XRP $1.3550 ▲ +0.37% SOL $84.7300 ▲ +0.37%
12 Apr 2026
FOKUS – Irani kërcënon luftanijen amerikane në Hormuz

Marina iraniane ka paralajmëruar një anije luftarake amerikane që të mos kalojë nëpër Ngushticën e Hormuzit, duke kërcënuar me sulm nëse ajo vazhdon rrugën, ndërsa Irani dhe SHBA-ja kanë nisur bisedime për paqe në Pakistan, raportuan mediet shtetërore iraniane.

Sipas agjencisë Tasnim, forcat e Republikës Islamike po monitorojnë nga afër një destrojer amerikan.

Nëse anija vazhdon lëvizjen e saj, ajo mund të përballet me një sulm.

Delegacioni iranian, që nisi sot pasdite negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Islamabad, paraqiti një ankesë pranë Pakistanit si ndërmjetës dhe kërkoi largimin e anijes amerikane nga ngushtica.

Më herët, gazetari i Axios, Barak Ravid, duke cituar një zyrtar amerikan, raportoi se disa anije ushtarake amerikane kishin kaluar përmes Ngushticës së Hormuzit pa koordinim me Iranin.

Të dhënat nga shërbimi i gjurmimit të anijeve “VesselFinder” tregojnë praninë e një anijeje qeveritare amerikane në Gjirin Persik, pa specifikuar llojin e saj, siç ndodh zakonisht me mjetet ushtarake.

Ngushtica e  Hormuzit ka rëndësi strategjike pasi lidh Gjirin me Oqeanin Indian dhe është një rrugë jetike për transportin e naftës nga vendet prodhuese drejt tregjeve globale.

Sipas International Energy Agency, rreth 30% e naftës që transportohet me rrugë detare në botë ka kaluar përmes kësaj ngushtice në vitin 2023.

Irani ka marrë kontrollin e kësaj rruge detare që nga fillimi i luftës me SHBA-në dhe Izraelin, ndërsa rihapja e saj është një nga pikat kryesore të mosmarrëveshjes në bisedimet që po zhvillohen në Pakistan. /Ad.Ab./ a.jor.

 

 

