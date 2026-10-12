FOKUS – Korea e Jugut hap bazën e parë ushtarake me IA për të trajnuar robotë për misione të rrezikshme
SEUL, 12 tetor /ATSH -AA/ – Ministria e Mbrojtjes e Koresë së Jugut ka hapur të hënën bazën e parë të ushtrisë për transformimin përmes inteligjencës artificiale (IA), me qëllim zhvillimin e sistemeve robotike të afta për të kryer operacione të rrezikshme ushtarake.
Objekti, i vendosur në Pangyo, në jug të Seulit, do të trajnojë robotë humanoidë dhe robotë me shumë këmbë duke përdorur të dhëna të IA-së fizike dhe modele të avancuara të inteligjencës artificiale, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap, duke cituar ministrinë.
Rreth 150 zyrtarë, përfshirë përfaqësues nga ministritë e shkencës dhe industrisë, morën pjesë në ceremoninë e hapjes.
Robotët do të trajnohen për të transportuar furnizime në zona të rrezikshme, për të asgjësuar municione shpërthyese dhe për të pastruar fusha të minuara, duke ulur ekspozimin e ushtarëve ndaj misioneve potencialisht fatale.
Ministria tha se nisma synon të krijojë një qendër mbrojtjeje lider në botë, të specializuar në IA-në fizike, e cila u mundëson makinerive të ndërveprojnë me mjedisin real.
Në kuadër të programit, Koreja e Jugut do të krijojë pesë baza të transformimit përmes IA-së në mbarë vendin, ku do të përfshihen degët e veçanta të ushtrisë dhe Shefat e Shtabit të Përbashkët.
Një nga objektet do të vendoset në selinë e Shefave të Shtabit të Përbashkët, në rrethin Yongsan të Seulit.
Ministria planifikon gjithashtu të forcojë bashkëpunimin me kompanitë private të teknologjisë për të integruar në operacionet ushtarake sistemet e IA-së të zhvilluara për përdorim komercial.
Nisma vjen në një kohë kur Koreja e Jugut po i drejtohet gjithnjë e më shumë automatizimit për të përballuar mungesën e personelit ushtarak, të shkaktuar nga rënia e lindshmërisë. Anadolu ka raportuar më parë se ushtria po zgjeron përdorimin e IA-së për të ruajtur gatishmërinë operacionale me më pak trupa, përfshirë testimin e robotëve humanoidë në anijet luftarake.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.