☁️
Tiranë 18°C · Vranët 12 Tetor 2026
S&P 500 7,811 ▼0.01%
DOW 51,911 ▲0.5%
NASDAQ 27,290 ▼0.28%
NAFTA 93.66 ▲1.97%
ARI 4,191 ▼0.61%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $82,704 ▼ -0.52% ETH $2,530 ▲ +0.92% XRP $1.3782 ▼ -1.53% SOL $109.0600 ▼ -0.61%
S&P 500 7,811 ▼0.01 % DOW 51,911 ▲0.5 % NASDAQ 27,290 ▼0.28 % NAFTA 93.66 ▲1.97 % ARI 4,191 ▼0.61 % S&P 500 7,811 ▼0.01 % DOW 51,911 ▲0.5 % NASDAQ 27,290 ▼0.28 % NAFTA 93.66 ▲1.97 % ARI 4,191 ▼0.61 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Komisioni Europian: Vazhdojmë përpara me zgjerimin e BE me Shqipërinë, Ukrainën, Moldavinë dhe Malin e Zi! Komisioni i BE-së: Vazhdojmë me zgjerimin me Shqipërinë, Ukrainën, Moldavinë dhe Malin e Zi Fishtë, muzika dhe arti gjallërojnë mbrëmjet e fshatit turistik PD kundër votimit elektronik në zgjedhjet vendore, kreu i KQZ Celibashi takohet me përfaqësuesit e partive PD kundër votimit elektronik në zgjedhjet vendore, kreu i KQZ Celibashi takohet me përfaqësuesit e partive
Menu
Bota

FOKUS – Korea e Jugut hap bazën e parë ushtarake me IA për të trajnuar robotë për misione të rrezikshme

· 2 min lexim
bazën e parë

SEUL, 12 tetor /ATSH -AA/ – Ministria e Mbrojtjes e Koresë së Jugut ka hapur të hënën bazën e parë të ushtrisë për transformimin përmes inteligjencës artificiale (IA), me qëllim zhvillimin e sistemeve robotike të afta për të kryer operacione të rrezikshme ushtarake.

Objekti, i vendosur në Pangyo, në jug të Seulit, do të trajnojë robotë humanoidë dhe robotë me shumë këmbë duke përdorur të dhëna të IA-së fizike dhe modele të avancuara të inteligjencës artificiale, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap, duke cituar ministrinë.

Rreth 150 zyrtarë, përfshirë përfaqësues nga ministritë e shkencës dhe industrisë, morën pjesë në ceremoninë e hapjes.

Robotët do të trajnohen për të transportuar furnizime në zona të rrezikshme, për të asgjësuar municione shpërthyese dhe për të pastruar fusha të minuara, duke ulur ekspozimin e ushtarëve ndaj misioneve potencialisht fatale.

Ministria tha se nisma synon të krijojë një qendër mbrojtjeje lider në botë, të specializuar në IA-në fizike, e cila u mundëson makinerive të ndërveprojnë me mjedisin real.

Në kuadër të programit, Koreja e Jugut do të krijojë pesë baza të transformimit përmes IA-së në mbarë vendin, ku do të përfshihen degët e veçanta të ushtrisë dhe Shefat e Shtabit të Përbashkët.

Një nga objektet do të vendoset në selinë e Shefave të Shtabit të Përbashkët, në rrethin Yongsan të Seulit.

Ministria planifikon gjithashtu të forcojë bashkëpunimin me kompanitë private të teknologjisë për të integruar në operacionet ushtarake sistemet e IA-së të zhvilluara për përdorim komercial.

Nisma vjen në një kohë kur Koreja e Jugut po i drejtohet gjithnjë e më shumë automatizimit për të përballuar mungesën e personelit ushtarak, të shkaktuar nga rënia e lindshmërisë. Anadolu ka raportuar më parë se ushtria po zgjeron përdorimin e IA-së për të ruajtur gatishmërinë operacionale me më pak trupa, përfshirë testimin e robotëve humanoidë në anijet luftarake.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu