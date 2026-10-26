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Bota

FOKUS – “Meta” synon të mbledhë deri në 95 miliardë dollarë për investimet në IA

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deri në 95 miliardë dollarë

SAN HOZE, 26 tetor /ATSH-DPA/- Kompania “Meta” planifikon të sigurojë deri në 95 miliardë dollarë përmes shitjes së aksioneve, me qëllim financimin e investimeve të saj në inteligjencën artificiale (IA), njoftoi sot kompania.

Kompania, e cila zotëron “Facebook”, “WhatsApp” dhe “Instagram”, ka siguruar tashmë interesin e mundshëm të kompanive “Nvidia”, “Advanced Micro Devices” (AMD) dhe “Broadcom”, si investitorë kryesorë potencialë.

Sipas “Metës”, këto tri kompani kanë shprehur interes për të blerë aksione me vlerë deri në 5 miliardë dollarë gjithsej.

Megjithatë, “Meta” sqaroi se këto shprehje interesi nuk përbënin marrëveshje detyruese dhe as angazhime përfundimtare për blerjen e aksioneve. /Ad.Ab./ a.jor.

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