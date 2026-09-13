FOKUS – WSJ: Carney lëviz për ta bërë Kanadanë “anëtare të asociuar” të BE-së
TORONTO, 13 shtator /ATSH ANSA/ – Pas dështimit të negociatave tregtare me Shtetet e Bashkuara, kryeministri kanadez Mark Carney po përshpejton një kthesë strategjike drejt Evropës, me synimin për t’i ngritur marrëdhëniet mes Kanadasë dhe Bashkimit Evropian në një nivel të ri.
Sipas Wall Street Journal, Ottawa po shqyrton një model më të thellë integrimi me BE-në, pa synuar anëtarësimin e plotë.
Ideja do të ishte krijimi i një statusi të ngjashëm me atë të një “anëtari të asociuar”, që do të mundësonte forcimin e lidhjeve ekonomike dhe strategjike mes Kanadasë dhe 27 vendeve të BE-së.
Gjatë muajve të fundit, Carney ka zhvilluar biseda private me pothuajse të gjithë liderët evropianë, përfshirë drejtuesit e Francës, Italisë, Gjermanisë, vendeve nordike dhe shteteve të tjera, për mënyrën se si Kanadaja dhe popullsia e saj prej rreth 41 milionë banorësh mund të integrohen më ngushtë me tregun dhe strukturat evropiane.
Nisma shihet si pjesë e një përpjekjeje për të riformatuar marrëdhëniet ekonomike brenda aleancës perëndimore, në një kohë kur Kanadaja po kërkon të diversifikojë partneritetet e saj tregtare dhe të ulë varësinë nga tregu amerikan.
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