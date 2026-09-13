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Bota

“Woman Unknown” fiton Luanin e Artë në Festivalin e Venecias

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fiton Luanin e Artë në

VENECIA, 13 shtator, ATSH/ Filmi “Woman Unknown” (Gruaja e panjohur), me regji të kineastes daneze May el-Toukhy, është shpallur fitues i Luanit të Artë për filmin më të mirë në edicionin e 83-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Venecia.

Drama, një bashkëprodhim Danimarkë-Suedi-Letoni, zhvillohet në Danimarkën e pas Luftës së Dytë Botërore dhe ndjek historinë e Marie, një dado dhe shërbyese e re, e cila përpiqet të mbrojë jetën e saj të re pasi e kaluara e saj, një lidhje me një ushtar gjerman gjatë luftës, kërcënon të dalë në dritë.

Filmi pati një triumf të dyfishtë në ceremoninë e mbylljes së festivalit, pasi aktorja kryesore Mathilde Arcel u vlerësua me Kupën Volpi për aktoren më të mirë.

Çmimi për regjinë më të mirë iu dha Ilya Khrzhanovskyt për DAU, ndërsa Luani i Argjendtë – Çmimi i Madh i Jurisë shkoi për Possible Love, me regji të Lee Chang-dong. John Malkovich fitoi çmimin për aktorin më të mirë për Wild Horse Nine.

Një nga çmimet e rëndësishme të edicionit shkoi edhe për dokumentarin “NAZA”, me regji të Yuval Abraham dhe Rachel Szor, i cili fitoi Çmimin Special të Jurisë.

Dokumentari trajton luftën në Gaza dhe pretendimet mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në përzgjedhjen e objektivave ushtarake. Filmi është realizuar përmes dëshmive dhe materialeve që hetojnë mënyrën e operimit të ushtrisë izraelite në Gaza.

Fitorja e filmit “Woman Unknown” shënon gjithashtu një moment të veçantë për kinemanë e drejtuar nga gratë. May el-Toukhy ishte e vetmja regjisore që drejtonte një film në garën kryesore, ndërsa me këtë çmim bëhet gruaja e tetë që fiton Luanin e Artë në historinë e festivalit.

Juria e edicionit të 83-të të Festivalit të Venecias kryesohej nga regjisorja dhe aktorja amerikane Maggie Gyllenhaal.

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