Mot i paqëndrueshëm sot, priten edhe riga shiu
Të dielën në Kosovë pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, me intervale me diell. Vende-vende, vranësirat mund të sjellin edhe riga shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 13°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 24 deri në 27°C.
Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi prej 1 deri në 7 m/s.
Ndërkohë, gjatë intervaleve me diell, indeksi UV do të jetë i lartë. Për këtë arsye, qytetarët këshillohen të shmangin ekspozimin e gjatë në diell gjatë orëve të mesditës, veçanërisht nga 10:00 deri në 16:00.
Tema: kryesore
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