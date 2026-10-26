Forcat e Mbrojtjes godasin nyjën e komunikimit, punishten e dronëve dhe depot ruse pranë Melitopolit
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës njoftoi se janë goditur edhe pika komandimi të pushtuesve pranë Myrnohradit dhe Çervonohirkës, një pikë komandimi dronësh pranë Vyshneves dhe depo materialesh në rajonin e Luhanskut
Forcat e Mbrojtjes së Ukrainës kanë goditur nyjën e komunikimit të një njësie të ushtrisë ruse në zonën e Melitopolit, në rajonin e Zaporizhzhias, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar njoftimit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës në Facebook. Sipas Shtabit të Përgjithshëm, goditja prish komunikimin dhe komandimin e trupave ruse.
Po ashtu janë goditur pika komandimi të pushtuesve në zonën e Myrnohradit, në rajonin e Donetskut, dhe pranë vendbanimit Çervonohirka, në rajonin e Zaporizhzhias. Sipas Shtabit, kjo e vështirëson koordinimin e njësive ruse në fushëbetejë.
Në zonën e vendbanimit Vyshneve është goditur një pikë komandimi e dronëve rusë, ndërsa pranë Melitopolit, në rajonin e Zaporizhzhias, është goditur një punishte dronësh. “Kjo zvogëlon aftësitë e armikut për të sulmuar me dronë pozicionet e Forcave të Mbrojtjes dhe komunitetet pranë frontit”, citohet Shtabi i Përgjithshëm.
Ndërkohë, në zonat e vendbanimeve Komisarivka dhe Katerynivka, në rajonin e Luhanskut, janë goditur depo të mjeteve materiale-teknike të ushtrisë ruse. Sipas Shtabit të Përgjithshëm, shkatërrimi i rezervave ia vështirëson armikut furnizimin e njësive.
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