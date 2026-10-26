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26 Tet 2026
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Ukraina

Tajani: paketa e re e ndihmës ushtarake për Ukrainën është gati, do ta dërgojmë në Kiev sa më shpejt

Ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, tha në Milano se Italia e mbështet Ukrainën dhe do ta mbështesë sa të jetë e nevojshme, duke iu përgjigjur zëvendëskryeministrit Matteo Salvini, i cili paralajmëroi se do të kërkojë ndalimin e mbështetjes për Kievin

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Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani, i cili kryesoi takimin (foto: Isabel Infantes / Wikimedia Commons, CC BY 2.0)
Ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani
Ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani. Pamje arkiv

“Pozicioni im njihet mirë: ne e mbështesim Ukrainën dhe do ta mbështesim sa të jetë e nevojshme. Paketa tjetër e ndihmës ushtarake është tashmë gati, do ta dërgojmë në Kiev sa më shpejt të jetë e mundur”, u tha Tajani gazetarëve në Milano, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar agjencisë italiane ANSA.

Deklarata e shefit të diplomacisë italiane erdhi si përgjigje ndaj fjalëve të zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Transportit, Matteo Salvini, i cili tha se do të kërkojë ndalimin e mbështetjes ekonomike dhe ushtarake të Italisë për Kievin, pasi të dielën u rizgjodh lider i partisë së djathtë Liga.

Salvini, në kongresin e jashtëzakonshëm në Milano, e mbrojti lidershipin e partisë duke mundur senatorin dhe ish-ministrin e Turizmit Massimo Garavalia me rezultatin 465 kundër 146 votave.

Tajani rikonfirmoi kështu vijën e qeverisë italiane për mbështetje të vazhdueshme ndaj Ukrainës, në një moment kur brenda koalicionit qeverisës janë shfaqur zëra kundër ndihmës për Kievin.

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