Forcat izraelite ndalojnë dhjetëra palestinezë në bastisjen e qytetit Burqa në Bregun Perëndimor
Forcat izraelite kanë ndaluar dhjetëra palestinezë gjatë një bastisjeje ushtarake në qytetin Burqa, në veriperëndim të Nablus-it, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, cituar nga Al Jazeera.
Trupat hynë në qytet në agim, duke ndaluar dhjetëra të rinj dhe duke i mbajtur për marrje në pyetje publike në sheshin e qytetit.
Sipas raportimeve, disa besimtarë po mbahen gjithashtu brenda një xhamie lokale, ndërsa gjendja e tyre e menjëhershme mbetet e paqartë.
Bastisjet izraelite në Bregun Perëndimor janë shtuar ndjeshëm muajt e fundit, paralelisht me përshkallëzimin e luftës rajonale.
Tema: Bregu Perëndimor Izrael Palestinë
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