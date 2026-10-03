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03 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Forcat izraelite ndalojnë dhjetëra palestinezë në bastisjen e qytetit Burqa në Bregun Perëndimor

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Fshati Burqa pranë Nablus-it në Bregun Perëndimor (foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Forcat izraelite kanë ndaluar dhjetëra palestinezë gjatë një bastisjeje ushtarake në qytetin Burqa, në veriperëndim të Nablus-it, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, cituar nga Al Jazeera.

Trupat hynë në qytet në agim, duke ndaluar dhjetëra të rinj dhe duke i mbajtur për marrje në pyetje publike në sheshin e qytetit.

Sipas raportimeve, disa besimtarë po mbahen gjithashtu brenda një xhamie lokale, ndërsa gjendja e tyre e menjëhershme mbetet e paqartë.

Bastisjet izraelite në Bregun Perëndimor janë shtuar ndjeshëm muajt e fundit, paralelisht me përshkallëzimin e luftës rajonale.

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