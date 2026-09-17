Forcat qeveritare të Jemenit përpiqen të ndalin përparimin e Huthi-t në Taiz: ekspertët thonë se malet vendosin betejën
Sulmet ajrore saudite godasin Taizin perëndimor, një civil i vrarë dhe një i plagosur; brigadat qeveritare Giants përforcojnë frontet pranë Bab al-Mandebit, raporton Al Jazeera nga Sanaa.
Forcat qeveritare të Jemenit po përpiqen të ndalin përparimin e grupit Huthi (Ansarullah) në Taiz, qytetin e tretë më të madh të vendit, ku luftimet janë intensifikuar ditët e fundit. Sipas raportimit të Al Jazeera-s nga Sanaa, kundër-ofensivat e qeverisë po e vonojnë përparimin e Huthi-t, por ekspertët nuk besojnë se mjaftojnë për ta ndaluar marrjen e qytetit pa një kundër-ofensivë të madhe nga qeveria e njohur ndërkombëtarisht — për të cilën do të nevojitej ndihma e Arabisë Saudite.
Arabia Saudite po ndihmon qeverinë me sulme ajrore në Taizin perëndimor, ku forcat e Huthi-t po përpiqen të marrin më shumë terren. Sipas vetë Huthi-t, sulmet ajrore saudite goditën kulla telekomunikacioni, ndërsa një sulm vrau një civil dhe plagosi një tjetër.
Luftimet po zhvillohen kryesisht në Kahbub, një fshat strategjik në zonë malore që vështron gjithë rrethinat dhe ku Huthi-t po përforcojnë pozicionet. Në këtë pjesë të vendit gjithçka ka të bëjë me avantazhin strategjik: kush kontrollon malet, në thelb kontrollon të gjithë zonën — sidomos pranë Ngushticës Bab al-Mandeb, ku raportohen përleshje të ashpra.
Frontet po përforcohen për qeverinë e Jemenit me Brigadat Giants, forcat pararojë të qeverisë, të cilat deri tani kanë arritur të pengojnë thellimin e Huthi-t drejt qytetit të Taizit. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se nëse konflikti vazhdon me këtë stil luftimesh, ai favorizon Huthi-t.
Burimi: Al Jazeera
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