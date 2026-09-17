Sulmet ajrore të koalicionit saudit godasin provincën Hajjah të Jemenit: një i vrarë, një i plagosur
Dy sulme ajrore ndaj qytetit Abs, katër makina të shkatërruara dhe një shtëpi e dëmtuar, sipas televizionit Al Masirah të Huthi-t.
Sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite goditën qytetin Abs në provincën Hajjah të Jemenit veriperëndimor. Sipas televizionit Al Masirah të drejtuar nga Huthi-t, cituar nga Al Jazeera, dy sulme ajrore goditën zonën: një person u vra, një tjetër u plagos, katër makina u shkatërruan dhe një shtëpi u dëmtua.
Sulmet vijnë në një kohë përshkallëzimi të ashpër midis Arabisë Saudite dhe Huthi-t të mbështetur nga Irani. Rijadi ka kryer qindra sulme ajrore ndaj pozicioneve të Huthi-t në ditët e fundit, ndërsa grupi jemenas ka goditur qytetet saudite me raketa balistike e dronë, përfshirë sulmin e pretenduar ndaj zonës së Mekës.
Provinca Hajjah kufizohet me Arabinë Saudite dhe ka qenë gjatë gjithë konfliktit skenë e luftimeve të ashpra; qyteti Abs ndodhet në veri-perëndim të vendit, jo larg vijës së frontit.
Deri tani nuk ka koment zyrtar nga koalicioni saudit për sulmet në Abs. Bilanci i viktimave mund të ndryshojë ndërsa dalin më shumë detaje.
Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/17/iran-war-live-trump-says-us-nearing-end-of-war-claims-tehran-direct-talks)
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.