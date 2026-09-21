Franca dhe Sllovakia kërcënojnë me rrëzimin e 3,000 sanksioneve të BE-së ndaj dy oligarkëve rusë
BRUKSEL — Rezistenca ndaj propozimit franko-sllovak për heqjen e sanksioneve të BE-së ndaj dy oligarkëve rusë filloi të thyhet gjatë takimit të ambasadorëve të BE-së në mëngjesin e 21 shtatorit, ndërsa një takim pasdite është caktuar për finalizimin e marrëveshjes.
BRUKSEL — Në lojë janë 3,000 sanksione të Bashkimit Evropian lidhur me luftën e Rusisë në Ukrainë. Nëse vendet anëtare nuk votojnë unanimisht për rinovimin e tyre edhe për 12 muaj të tjerë, të gjitha sanksionet do të skadojnë. Vota teknike po mbahet peng nga Franca dhe Sllovakia, të cilat kërkojnë heqjen nga lista e oligarkëve Alisher Usmanov dhe Mikhail Fridman.
Sllovakia kërkon prej kohësh heqjen e dy emrave nga lista, por mbështetja e Francës ishte surprizë për disa diplomatë. Parisi iu bashkua kërkesës, thuhet, me kërkesë të Azerbajxhanit — i cili, sipas Francës, po mban peng dy shtetas francezë si të burgosur politikë. «Dy vende po insistojnë në heqjen nga lista për arsye të sigurisë kombëtare dhe janë gati të bllokojnë rinovimet», i tha një diplomat kombëtar Kyiv Independent.
Ngërçi shkaktoi diskutime të tensionuara: ambasadorët u izoluan pa telefona celularë dhe vendimi u shty për një javë, përpara afatit të 22 shtatorit. Disa diplomatë të BE-së konfirmuan anonimisht se disa vende po fillojnë t’i dorëzohen kërkesës franko-sllovake.
Zëdhënësi i Presidencës së Këshillit Evropian tha se ambasadorët mblidhen sërish pasdite «me synimin për finalizimin e marrëveshjes» — por kjo nuk do të thotë se konsensusi është arritur. «Nuk jemi ende aty… është, sigurisht, shumë e vështirë», tha një diplomat, ndërsa një i dytë shtoi: «Do të kërkojmë gjëra në këmbim nëse shkon në atë drejtim». Takimi i ri i ambasadorëve pritet në orën 14:00 me orën lokale të Brukselit.
I dërguari i Ukrainës për sanksionet, Vladyslav Vlasiuk, shprehu zhgënjim: «Si mund të diskutohet seriozisht heqja e sanksioneve ndërsa lufta e Rusisë vazhdon?» — «Heqja pa ndryshim themelor të sjelljes dërgon sinjalin e gabuar: presioni është i përkohshëm, llogaridhënia është e negociueshme, dhe sanksionet mund thjesht të priten».
Fridman është bashkëthemelues i konglomeratit rus Alfa-Group, një filial i të cilit siguronte mjetet e përdorura nga forcat ruse në Ukrainë dhe thuhet se i shërbente Zyrës Kryesore të Programeve Speciale që ruan Vladimir Putinin. Usmanov bëri pasurinë në metale e miniera; në vendimin origjinal të sanksioneve të BE-së në vitin 2022 ai u quajt «një nga oligarkët e preferuar të Putinit». Afati mund teorikisht të shtyhet sërish, por diplomatët nuk janë të sigurt nëse një javë shtesë do të ndryshonte pozicionet.
Burimi: The Kyiv Independent
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