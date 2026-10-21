🌦️
Tiranë 21°C · Rrebesh i lehtë 21 Tetor 2026
S&P 500 7,713 ▲0.01%
DOW 52,454 ▼0.08%
NASDAQ 26,522 ▲0.37%
NAFTA 97.73 ▼0.09%
ARI 4,143 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781 EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781
₿ CRYPTO
BTC $83,880 ▲ +0.93% ETH $2,469 ▲ +0.13% XRP $1.3617 ▲ +1.96% SOL $106.5700 ▼ -1.39%
S&P 500 7,713 ▲0.01 % DOW 52,454 ▼0.08 % NASDAQ 26,522 ▲0.37 % NAFTA 97.73 ▼0.09 % ARI 4,143 ▲0 % S&P 500 7,713 ▲0.01 % DOW 52,454 ▼0.08 % NASDAQ 26,522 ▲0.37 % NAFTA 97.73 ▼0.09 % ARI 4,143 ▲0 %
EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781 EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781
21 Tet 2026
Breaking
Juventus, Spalletti: Ndjej që skuadra është me mua DOHA – Macron paralajmëron masa të ashpra përpara protestave të fundjavës BRUKSEL – BE-ja i kërkon Elon Musk të rikthejë plotësisht shërbimin “Starlink” për Ukrainën Haziri paralajmëron garën e brendshme në LDK: 2027-a, vit vendimtar për partinë Apeli konfirmon aktakuzën ndaj Fikrim Damkës për keqpërdorim të detyrës zyrtare
Menu
Bota

Francë/ Vinted bllokon njoftimet për shitjen e mallrave të vjedhura gjatë protestave

· 1 min lexim
shitjen e mallrave të vjedhura

FRANCË, 21 tetor, ATSH/ Platforma evropiane e tregtisë online Vinted ka marrë masa për të identifikuar dhe hequr njoftimet që lidhen me shitjen e mallrave të vjedhura nga dyqanet gjatë protestave në Francë.

Sipas gazetës italiane La Stampa, në orët e fundit në platformën e shitjeve të produkteve të përdorura mes individëve janë shfaqur njoftime të dyshimta, të lidhura me plaçkitjet e dyqaneve gjatë protestave.

Vinted, e cila e ka Francën tregun e saj kryesor, bëri të ditur se ka ndërmarrë masa të menjëhershme për të identifikuar dhe hequr njoftimet e lidhura me këto raste, si dhe ka forcuar monitorimin e përmbajtjeve të dyshimta.

Kompania deklaroi se do të ndjekë një politikë të tolerancës zero ndaj këtij fenomeni dhe se do të bashkëpunojë me autoritetet përkatëse.

Lajmi vjen në një kohë kur platformat e tregtisë elektronike përballen me sfida në kontrollin e produkteve të publikuara nga përdoruesit, veçanërisht kur ekzistojnë dyshime për origjinën e tyre.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu