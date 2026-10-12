Francezi me 45 vite përvojë sjell traditën kulinare franceze në ‘Parisin e vogël’
Prej vitesh punon në kuzhinë, që kur ishte vetëm 12 vjeç e gjysmë. Sot, pas 45 vitesh përvojë, Jean-Pierre Chavanon ka zgjedhur të sjellë në Korçë traditën e kuzhinës franceze, përmes një restoranti të vogël, ku gatimet përgatiten me përkushtim dhe receta tradicionale.
Ndryshe nga lokalet luksoze, ideja e tij ishte të krijonte një ambient të thjeshtë, me gatime të ndryshme dhe një identitet të veçantë. Zgjedhja e Korçës nuk ishte e rastësishme, pasi qyteti njihet prej kohësh si Parisi i Vogël.
“Që 12 vjeç e gjysmë jam në kuzhinë. Vendosa të mos vazhdoja shkollën, por të nisja punën. Kam 45 vite në kuzhinë. Në Korçë nuk kishte restorant francez dhe shumë njerëz më thoshin: Korça është Parisi i Vogël, pse nuk e hap këtu?”, tha Jean-Pierre Chavanon.
Puna nis herët në mëngjes dhe përfundon vonë në darkë. Jean-Pierre tregon se pjesën më të madhe të ditës e kalon në kuzhinë, duke u kujdesur që klientëve t’u ofrojë gatime të freskëta dhe shijen autentike të traditës franceze.
Në kuzhinën e tij, recetat nuk janë thjesht mënyra për të përgatitur ushqimin, por pjesë e kulturës që ai ka zgjedhur të ndajë me vendasit. Një ndër gatimet që ofron është edhe supa e freskët me mish, e përgatitur sipas traditës franceze.
“Sot kemi supë të freskët me mish, sipas traditës franceze. E dua shumë Shqipërinë. Njerëzit janë të mirë, xhentilë dhe mikpritës. Në fillim disa klientë kanë pak frikë, por pasi provojnë ushqimin, më thonë: faleminderit shumë”, shtoi ai.
Qyteti, i njohur për traditën kulinare, kulturën dhe lidhjet me Francën, i ofron Jean-Pierre një hapësirë ku përvoja e tij ndërthuret me kuriozitetin e vendasve për gatime të ndryshme.
Me një restorant të vogël dhe shumë orë punë çdo ditë, Jean-Pierre Chavanon synon të sjellë një copëz të vendit të tij në zemër të Korçës. Përmes recetave tradicionale, ai po ndërton një lidhje mes dy kulturave, duke e kthyer kuzhinën në një mënyrë për të ndarë shije dhe përvoja.
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