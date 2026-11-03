Futsall/ Trajneri Ibishi publikon listën për Bjellorusinë në kualifikueset e Botërorit 2028
Trajneri i Kombëtares shqiptare të futsallit, Orhan Ibishi, ka publikuar listën me 14 lojtarët e grumbulluar për ndeshjen ndaj Bjellorusisë, e vlefshme për fazën “Main Round” të kualifikueseve europiane për Kupën e Botës FIFA Futsal 2028.
Kuqezinjtë do të nisin rrugëtimin në këtë fazë më 6 nëntor, me përballjen ndaj Bjellorusisë, që do të zhvillohet në orën 15:30, në sallën sportive “Humenné”, në Sllovaki.
Në listën e trajnerit Ibishti janë përfshirë 14 futbollistë, të cilët do të përfaqësojnë Shqipërinë në këtë sfidë të parë të Grupit 6, ku pjesë është edhe Kazakistani.
Lista e Kombëtares së Futsallit:
Fidan Misini, Valdrin Mjeku, Arbër Shkodra, Ermir Kryeziu, Arif Limani, Fatlum Pishtani, Briland Toma, Shqipron Brahimi, Artan Junuzi, Granit Berisha, Ferik Brati, Fabiano Tafa, Gjilberto Rrotani, Aleksandër Derzaj.
Bjellorusi–Shqipëri
6 nëntor, ora 15:30
Salla sportive “Humenné”, Sllovaki
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