G7 i kërkon Iranit të ndalojë armatosjen e rebelëve Huthi në Jemen përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së
Ministrat e jashtëm të vendeve të G7-ës thanë në një deklaratë të përbashkët se Irani duhet të “ndalojë armatosjen dhe mbështetjen” për rebelët Huthi në Jemen.
G7 gjithashtu dënoi “me termat më të ashpra” sulmet e rebelëve Huthi ndaj Arabisë Saudite, duke shtuar se përshkallëzimi i fundit në luftimet kundër forcave të mbështetura nga Arabia Saudite në Jemen përbënte një kërcënim për sigurinë energjetike rajonale dhe globale.
Mijëra refugjatë janë larguar nga Jemeni ditët e fundit pasi grupi i mbështetur nga Irani pushtoi territorin përgjatë vijës bregdetare të Detit të Kuq të vendit, duke përfshirë edhe ngushticën Bab al-Mandab, një rrugë kritike për tregtinë globale.
Deklarata vjen përpara Asamblesë së Përgjithshme vjetore të OKB-së në Nju Jork, ku pritet të flasin zyrtarë të lartë iranianë.
“U bëjmë thirrje Houthi-ve që të ndërpresin menjëherë të gjitha veprimet ushtarake, të gjitha kërcënimet dhe sulmet kundër anijeve civile dhe të kthehen në procesin politik me mirëbesim”, thanë ministrat e jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, Kanadasë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara.
“Veprimet e tyre të dënueshme përbëjnë një model të rrezikshëm përshkallëzimi që rrezikon të përkeqësojë më tej konfliktin, të minojë tregtinë ndërkombëtare dhe të krijojë paqëndrueshmëri ekonomike globale. Duke parë përpara, ne do të vazhdojmë të mbështesim Qeverinë legjitime të Jemenit dhe do të riafirmojmë angazhimin tonë të fortë për unitetin, sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Jemenit”, thuhej më tej në deklaratën e përbashkët.
OKB-ja vlerëson se në total, më shumë se 120,000 jemenas janë zhvendosur nga rritja e papritur e luftimeve përgjatë bregdetit të Detit të Kuq të Jemenit.
Më herët këtë muaj, Huthitët, të cilët kishin pushtuar tashmë shumicën e zonave të populluara të Jemenit, morën kontrollin e Bab al-Mandab, një pikë e ngushtë detare ku Deti i Kuq jugor derdhet në Gjirin e Adenit dhe në Oqeanin Indian më të gjerë.
Huthët kanë lëshuar gjithashtu qindra dronë dhe raketa në qytete dhe infrastrukturë në Arabinë Saudite jugperëndimore, përfshirë kryeqytetin, Riad.
Kryeministri Andy Burnham ka thënë se Mbretëria e Bashkuar do të ofrojë mbështetje “mbrojtëse ajër-ajër për furnizimin me karburant” për Arabinë Saudite, duke përfshirë një avion të vetëm britanik, një Voyager, me bazë në RAF Akrotiri në Qipro.
Burnham tha se njoftimi pasoi një kërkesë nga Arabia Saudite për “mbështetje ushtarake”, të cilën ai e pranoi me këshillën e Sekretarit të Mbrojtjes Wes Streeting dhe Sekretarit të Jashtëm Ed Miliband.
Princi i Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, gjithashtu ka kërkuar mbështetje ushtarake nga Presidenti Donald Trump, raportuan mediat amerikane.
Trump është lëkundur për javë të tëra nëse duhet të veprojë sipas një kërkese të Arabisë Saudite për ndihmë në luftimin e Houthi-ve, raportoi të hënën New York Times.
Presidenti amerikan i kishte thënë më parë Fox News se ishte në “modë vendimmarrjeje”, ndërsa shqyrtonte opsionet për hapat e ardhshëm në luftën kundër Iranit.
Të dielën, ambasadat amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme lëshuan alarme të reja sigurie, ndërsa luftimet midis Houthëve dhe koalicionit të mbështetur nga Arabia Saudite në Jemen u intensifikuan.
Huthitët deklarojnë veten pjesë të “boshtit të rezistencës” të udhëhequr nga Irani kundër Izraelit, SHBA-së dhe Perëndimit në përgjithësi – së bashku me grupe të armatosura si Hamasi dhe lëvizja Hezbollah e Libanit.
Teherani më parë ka mohuar furnizimin me armë të rebelëve Huthi dhe thotë se i mbështet ata vetëm politikisht.
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