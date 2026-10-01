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Ekspozita

Galeria William Morris në Londër rihapet pas restaurimit të madh

Muzeu i Walthamstow-t rihap dyert më 3 tetor 2026, në 130-vjetorin e vdekjes së William Morris-it, pas një projekti rirenditjeje dhe restaurimi me vlerë rreth 1.5 milionë stërlina

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Galeria William Morris në Water House, Walthamstow, Londër
Galeria William Morris në Water House, Walthamstow, Londër (foto: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Galeria William Morris në Walthamstow, në verilindje të Londrës, rihap dyert për publikun këtë të shtunë, më 3 tetor 2026, pas një projekti të madh rirenditjeje dhe restaurimi, siç njofton USA Art News. Ndërhyrja, e para e madhe që nga ridezajnimi i vitit 2012, ka shndërruar dhe rikthyer gjashtë hapësira ekspozimi në ndërtesën historike Water House — shtëpinë ku artisti William Morris jetoi si adoleshent, nga viti 1848 deri në 1856.

Rihapja përkon me 130-vjetorin e vdekjes së Morris-it, dizenjatorit dhe shkrimtarit të lëvizjes Arts and Crafts. Arkitekti Sam Jacob, që udhëhoqi projektin, theksoi se synimi ishte krijimi i një ndjesie «si në shtëpi» (domestic sensibility), duke e kthyer muzeun më pranë frymës së një banese sesa të një institucioni formal.

Drejtori i galerisë, Hadrian Garrard, në detyrë që nga viti 2022, i tha The Art Newspaper: «The secret to a happy life is attention to the details» — sekreti i një jete të lumtur është vëmendja ndaj detajeve — dhe se «morris’s ideas are becoming more and not less relevant right now», idetë e Morris-it po bëhen gjithnjë e më, e jo më pak, të rëndësishme. Sipas tij, galeria nuk ekziston për të «adhuruar heronj»: nga holl i hyrjes është hequr madje edhe busti i vetë Morris-it.

Projekti, me financim rreth 1.5 milionë stërlina nga fondacionet Garfield Weston dhe Wolfson, si dhe nga Këshilli i Waltham Forest, sjell për publikun objekte të pashfaqura më parë: fustanin që Morris dizenjoi për gruan e tij, Jane, për pikturën «La Belle Iseult» (1858, sot në Tate Britain); flamurin e Hammersmith Socialist League, lëvizjes që ai bashkëthemeloi; madje edhe një tufë flokësh gri të artistit. Hapësira të reja u kushtohen ndikimit të artit islamik në veprën e tij dhe kontributit të grave — nga broderia «Flower Garden» e bijës së tij, May Morris, te librat e vajzës tjetër, Jenny.

Rihapja shoqërohet me ekspozitën «Earthly Paradise: Radical Living in the UK», e hapur nga 3 tetori 2026 deri më 28 mars 2027, që eksploron jetët dhe shtëpitë e njerëzve që sfiduan kufijtë artistikë e shoqërorë në Britani. Ndërkohë, hapësira e re «Morris Today», kushtuar artistëve bashkëkohorë që dialogojnë me trashëgiminë e tij, pritet të hapet në vitin 2027.

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