Kievi nën sirena për gati 21 orë: sulmi masiv rus godet rrjetin energjetik, 4 të vrarë e 8 të plagosur
Kryeqyteti ukrainas qëndroi 20 orë e 44 minuta nën alarm ajror më 30 shtator — ndoshta rekordi i luftës — ndërsa Rusia ndërmori sulmin e parë masiv ndaj energjisë që nga fundi i dimrit të kaluar.
Sirenat e alarmit ajror kumuan mbi Kiev për mbi 20 orë më 30 shtator — 20 orë e 44 minuta nën alarm, ndoshta rekord i luftës dhe një nga sulmet më të gjata të qëndrueshme ndaj kryeqytetit që nga fillimi i luftës, siç njofton Kyiv Independent.
Bilanci është tragjik: 4 të vrarë dhe 8 të plagosur gjatë sulmit ditor. Dy gra u vranë në rrethin Sviatoshynskyi pasi një dron reaktiv rus Geran-5 goditi një shtëpi rreth orës 3 të mëngjesit, ndërsa një fëmijë u gjet i vdekur nën rrënoja në Vyshhorod.
Sulmi shënon sulmin e parë masiv të qëndrueshëm ndaj infrastrukturës energjetike që nga fundi i sezonit të kaluar të ngrohjes. Centrali termoelektrik Trypilska u dëmtua, me pajisjet gjeneruese të goditura. Operatori Ukrenergo shpalli ndërprerje emergjente të energjisë në Kiev, transporti tokësor elektrik u pezullua në dy rrethe dhe DTEK njoftoi se rivendosi energjinë për 8,000 konsumatorë.
Kryeministri Serhii Koretskyi deklaroi: “Që nga vera, pothuajse nuk ka pasur ditë që armiku të mos ketë sulmuar infrastrukturën tonë të energjisë. Por një sulm kaq masiv dhe i kombinuar nuk ka ndodhur që nga fundi i sezonit të kaluar të ngrohjes.” Presidenti Zelensky tha: “Çdo raketë interceptuese shpëton jetë. Dhe sa më afër dimrit, aq më shumë mbrojtje nevojitet.”
Sipas Forcave Ajrore ukrainase, nga ora 6:30 e mëngjesit deri në 6:30 të pasdites mbrojtja ajrore interceptoi 254 nga 285 dronë; Rusia lëshoi 174 dronë reaktivë (146 të interceptuar), plus raketa Zircon, Onyx dhe Iskander.
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