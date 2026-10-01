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Ukraina

Kievi nën sirena për gati 21 orë: sulmi masiv rus godet rrjetin energjetik, 4 të vrarë e 8 të plagosur

Kryeqyteti ukrainas qëndroi 20 orë e 44 minuta nën alarm ajror më 30 shtator — ndoshta rekordi i luftës — ndërsa Rusia ndërmori sulmin e parë masiv ndaj energjisë që nga fundi i dimrit të kaluar.

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Zjarrfikës ukrainas kërkojnë mes rrënojave të shtëpisë së goditur nga një dron rus në Kiev
Zjarrfikës ukrainas kërkojnë mes rrënojave të shtëpisë së goditur nga një dron rus në rrethin Sviatoshynskyi të Kievit, më 30 shtator 2026. (Kostiantyn Liberov / Libkos via Getty Images)

Sirenat e alarmit ajror kumuan mbi Kiev për mbi 20 orë më 30 shtator — 20 orë e 44 minuta nën alarm, ndoshta rekord i luftës dhe një nga sulmet më të gjata të qëndrueshme ndaj kryeqytetit që nga fillimi i luftës, siç njofton Kyiv Independent.

Bilanci është tragjik: 4 të vrarë dhe 8 të plagosur gjatë sulmit ditor. Dy gra u vranë në rrethin Sviatoshynskyi pasi një dron reaktiv rus Geran-5 goditi një shtëpi rreth orës 3 të mëngjesit, ndërsa një fëmijë u gjet i vdekur nën rrënoja në Vyshhorod.

Sulmi shënon sulmin e parë masiv të qëndrueshëm ndaj infrastrukturës energjetike që nga fundi i sezonit të kaluar të ngrohjes. Centrali termoelektrik Trypilska u dëmtua, me pajisjet gjeneruese të goditura. Operatori Ukrenergo shpalli ndërprerje emergjente të energjisë në Kiev, transporti tokësor elektrik u pezullua në dy rrethe dhe DTEK njoftoi se rivendosi energjinë për 8,000 konsumatorë.

Kryeministri Serhii Koretskyi deklaroi: “Që nga vera, pothuajse nuk ka pasur ditë që armiku të mos ketë sulmuar infrastrukturën tonë të energjisë. Por një sulm kaq masiv dhe i kombinuar nuk ka ndodhur që nga fundi i sezonit të kaluar të ngrohjes.” Presidenti Zelensky tha: “Çdo raketë interceptuese shpëton jetë. Dhe sa më afër dimrit, aq më shumë mbrojtje nevojitet.”

Sipas Forcave Ajrore ukrainase, nga ora 6:30 e mëngjesit deri në 6:30 të pasdites mbrojtja ajrore interceptoi 254 nga 285 dronë; Rusia lëshoi 174 dronë reaktivë (146 të interceptuar), plus raketa Zircon, Onyx dhe Iskander.

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