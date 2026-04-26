Garda Revolucionare e Iranit premton mbështetje ndaj Hezbollahun në luftimet në Liban
Komandanti i Forcës Quds të Gardës Revolucionare, Esmail Qaani, ka deklaruar se Irani do të vazhdojë të mbështesë Hezbollahun dhe aleatët e tij në përballjet në Liban. Në një deklaratë të publikuar nga agjencia e lajmeve Tasnim, Qaani theksoi se bashkëpunimi brenda të ashtuquajturit “Front i Rezistencës” është më i fortë se kurrë.
“Sot fokusi është në mbështetjen e Hezbollahut dhe komponentëve të tjerë të Frontit të Rezistencës,” u shpreh ai, duke nënvizuar angazhimin e vazhdueshëm të Iranit në rajon.
Qaani shtoi se, sipas tij, Izraeli nuk ka arritur të përmbushë objektivat e tij në konfliktet e dekadave të fundit. “Historia dëshmon se regjimi sionist nuk i ka dhënë fund asnjë lufte duke arritur qëllimet e tij. Disfata në Libanin jugor është një vazhdim i të njëjtit fat historik,” deklaroi ai.
Forca Quds konsiderohet një njësi elitare e Gardës Revolucionare, e specializuar në operacione ushtarake jashtë territorit të Iranit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.