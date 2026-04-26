Inspektorati Shtetëror i Punës: Vendi i ndërtimit në Kisella Voda, ku vdiq një punëtor, nuk ishte i mbrojtur "Mbolla hashash se isha hallexhi, vetëm shtëpinë fitova". Banori i Lazaratit: Bashkëpunonim me policinë Burrë e grua u vranë në atentat, detaje të reja, ishin prindër të katër fëmijëve, bashkëshorti i dyshuar më parë për vrasje Aksident fatal në Tiranë, humb jetën shoferi 42-vjeçar nga përplasja e dy automjeteve Hezbollahu: Izraeli po shkel armëpushimin
Garda Revolucionare e Iranit premton mbështetje ndaj Hezbollahun në luftimet në Liban

Komandanti i Forcës Quds të Gardës Revolucionare, Esmail Qaani, ka deklaruar se Irani do të vazhdojë të mbështesë Hezbollahun dhe aleatët e tij në përballjet në Liban. Në një deklaratë të publikuar nga agjencia e lajmeve Tasnim, Qaani theksoi se bashkëpunimi brenda të ashtuquajturit “Front i Rezistencës” është më i fortë se kurrë.

“Sot fokusi është në mbështetjen e Hezbollahut dhe komponentëve të tjerë të Frontit të Rezistencës,” u shpreh ai, duke nënvizuar angazhimin e vazhdueshëm të Iranit në rajon.

Qaani shtoi se, sipas tij, Izraeli nuk ka arritur të përmbushë objektivat e tij në konfliktet e dekadave të fundit. “Historia dëshmon se regjimi sionist nuk i ka dhënë fund asnjë lufte duke arritur qëllimet e tij. Disfata në Libanin jugor është një vazhdim i të njëjtit fat historik,” deklaroi ai.

Forca Quds konsiderohet një njësi elitare e Gardës Revolucionare, e specializuar në operacione ushtarake jashtë territorit të Iranit.

