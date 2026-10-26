Gary Kokalari i shkruan ambsadorit Wendt! Kriza e Shqipërisë: Nevoja për udhëheqje dhe llogaridhënie të SHBA-së!
Nga Gary Kokalari
Po shkruaj sepse jam thellësisht i shqetësuar nga trazira politike dhe institucionale në rritje në Shqipëri dhe nga ajo që duket si mungesë e lidershipit të dukshëm amerikan në një kohë kur duhet shumë.
Marrëdhënia midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë mbështetet në lidhjet e thella të miqësisë, interesat e përbashkëta strategjike dhe besimin e jashtëzakonshëm që shqiptarët vendosin në Amerikë. Në momente kritike, ambasadorët amerikanë nuk kanë vëzhguar thjesht ngjarjet; ata kanë mbrojtur institucionet demokratike, shtetin e së drejtës dhe interesat amerikane. Situata e tanishme kërkon që të njëjtin nivel angazhimi.
Sinqerisht, nga vendi ku jam ulur, përgjigja e ambasadës amerikane ka qenë e pamjaftueshme ndaj gravitetit të krizës. Thirrjet e saj për protestë paqësore dhe përmbajtje janë të përshtatshme, por një gjuhë e tillë rutinë diplomatike i bie shumë pak nga lidershipi thelbësor, i dukshëm amerikan që kërkon kjo krizë.
Jam gjithashtu i shqetësuar për një konflikt të mundshëm të krijuar nga interesat e biznesit në Shqipëri të lidhur me anëtarët e familjes së Presidentit Donald Trump, veçanërisht vajzën e tij Ivanka dhe dhëndrin Jared Kushner. Cilado qoftë merita e investimeve të tyre, përfshirja e tyre krijon dukuri se politika diplomatike amerikane ndaj Shqipërisë mund të kufizohet nga interesat tregtare private të familjes së Presidentit. Ai perceptim po dëmton në të drejtën e vet dhe e bën lidershipin amerikan të fortë, demonstravisht të pavarur edhe më të rëndësishëm. Në masën që zemërimi publik për ndërmarrjen e tyre të biznesit ka kontribuar në krizën aktuale, roli i tyre nuk mund të përjashtohet nga kontrolli.
Populli amerikan meriton të dijë nëse politika amerikane ndaj Shqipërisë po zhvillohet në mënyrë të pavarur nga ato interesa private. Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë të qartë se asnjë sipërmarrje biznesi që përfshin anëtarë të familjes së Presidentit nuk merr trajtim preferencial ose mbrojtje të veçantë diplomatike dhe se ato interesa private nuk kanë ndikim mbi politikën amerikane. Çdo konflikt i mundshëm interesi duhet të shpaloset dhe adresohet përmes kanaleve të përshtatshme ligjore dhe etike.
Polemika që rrethon aktivitetet dhe marrëveshjet e raportuara të Ron Yeffet me qeverinë shqiptare, përfshirë çështjet e ndjeshme të lidhura me mbrojtjen, shton një tjetër burim fërkimi dhe ngre pikëpyetje që garantojnë ekzaminim serioz. Këto shqetësime përbëjnë një pjesë të nevojës më të gjerë për llogaridhënie në marrëveshjet qeveritare, prokurimin e mbrojtjes dhe marrëdhëniet midis zyrtarëve publikë dhe biznesmenëve të lidhur politikisht.
Shqetësim i madh është rreziku që demonstratat që dalin nga ankesat legjitime studentore mund të shfrytëzohen nga aktorë politikë, rrjete kriminale ose grupe ekstremiste që kërkojnë të provokojnë dhunë, të thellojnë paqëndrueshmërinë ose të minojnë institucionet demokratike të Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara duhet të përdorin burimet e tyre të përshtatshme diplomatike, inteligjencën dhe zbatimin e ligjit për të vlerësuar prova të besueshme të përpjekjeve për të depërtuar, manipuluar, financuar ose përshkallëzuar trazirat. Ky kontroll duhet të shtrihet tek çdo individ apo organizatë e implikuar nga provat, përfshirë figura të lidhura me Sali Berishën, Fatmir Mediun, Albin Kurtin, apo fraksione të tjera politike, si dhe rrjetet kriminale apo ekstremiste të dhunshme.
Unë nuk i ngre këto shqetësime si vëzhgues rastësor i Shqipërisë. Familja ime ka luajtur një rol integral në komunitetin shqiptaro-amerikan për më shumë se një shekull. Vetë përfshirja ime në çështjet shqiptare dhe shqiptaro-amerikane daton deri në rënien e komunizmit dhe ka përfshirë punën me diplomatë dhe politikëbërës amerikanë gjatë disa prej periudhave më të vështira në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe përpjekjet humanitare për të sjellë ndihma në të dyja vendet. Unë luajta një rol të drejtpërdrejtë në zbardhjen e skandalit të armëve të AEY ku përfshiu Shqipërinë dhe Departamentin Amerikan të Mbrojtjes, çështje që përfundimisht rezultoi në dënime kriminale federale në Shtetet e Bashkuara. Kam ndihmuar gjithashtu në ekspozimin e skandaleve të tjera që përfshijnë korrupsionin në shkallë të gjerë në Shqipëri. Ajo eksperiencë më mësoi rëndësinë e ndjekjes së fakteve kudo që ata drejtojnë, pavarësisht nga lidhjet politike të njerëzve të përfshirë.
Akuzat e besueshme për korrupsion dhe përpjekjet për destabilizimin e Shqipërisë garantojnë më shumë se shprehje shqetësimi. Ambasada duhet të mbështesë hetimet e pavarura shqiptare dhe të referojë provat e shkeljeve të mundshme të ligjit amerikan në Departamentin e Drejtësisë dhe agjencitë e tjera federale përkatëse. Aty ku provat mbështesin akuzat penale dhe plotësohen kërkesat ligjore të zbatueshme për ekstradim, Shtetet e Bashkuara duhet të ndjekin përgjegjësinë përmes atyre kanaleve. Kombësia, ndikimi politik dhe lidhjet e biznesit nuk duhet të sigurojnë mbrojtje nga hetimi legjitim apo ndjekja penale.
Shqipëria është një aleate e NATO-s dhe rreziket shtrihen përtej një mosmarrëveshjeje politike në vend. Korrupsioni që përfshin prokurimin e mbrojtjes, përpjekjet për të shfrytëzuar trazirat publike dhe kërcënimet ndaj institucioneve demokratike mund të kenë pasoja për sigurinë dhe integritetin e aleancës. Shtetet e Bashkuara nuk duhet të blindojnë Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën, Fatmir Mediun, Albin Kurtin, apo këdo tjetër nga kontrolli legjitim. As politika amerikane nuk duhet të ndikohet nga interesat financiare private të familjes Trump. Interesi ynë duhet të jetë në sundimin e ligjit, funksionimin e institucioneve demokratike, integritetin e një aleati të NATO-s dhe mbrojtjen e interesave kombëtare të SHBA-së.
Po ju drejtohem me këtë letër, por çështjet që ajo ngre u përkasin të gjithëve që kanë një pikë në të ardhmen demokratike të shqiptarëve. Shqetësimet e parashtruara më sipër shkojnë në besueshmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe besimin e qëndrueshëm që shqiptarët kanë vendosur në Amerikë si mbrojtës të lirisë dhe aspiratave të tyre demokratike. Ai besim kërkon një përgjigje duke treguar se angazhimi i Amerikës ndaj Shqipërisë merr përparësi mbi interesat financiare private të familjes së Presidentit apo lidhjet politike të çdo individi.
Unë ju bëj thirrje t’i drejtoheni drejtpërdrejt popullit shqiptar për të shpjeguar se si Shtetet e Bashkuara po i përgjigjen kësaj krize, se si Ambasada po mbron pavarësinë e politikës amerikane dhe çfarë hapash po ndërmerr për të mbështetur hetimin e akuzave të besueshme për korrupsion, pavarësisht nga kombësia apo lidhjet politike të atyre që janë përfshirë. Mesazhi juaj duhet të shpjegojë gjithashtu se si Shtetet e Bashkuara do të mbështesin përpjekjet për të kërkuar llogari ata që shfrytëzojnë pakënaqësinë publike për të provokuar dhunën ose përshkallëzuar trazirat. Në këtë moment pasues, zëri juaj – dhe veprimet që pasojnë atë – nuk duhet të lënë asnjë dyshim se ku qëndrojnë Shtetet e Bashkuara.
Sinqerisht,
Gary Kokalari
Shqiptarët për një Shqipëri Demokratike
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