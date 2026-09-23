Gary Lineker: Refuzova të punoja me FIFA-n pasi më kërkuan të takohesha me Putin-in
Gary Lineker refuzoi të punonte për FIFA-n pasi iu kërkua të takonte Vladimir Putinin ndërsa drejtonte ceremoninë e hedhjes së shortit për Kupën e Botës 2018 në Rusi.
Lineker tregoi se iu desh të gjente një justifikim për të mos e përshëndetur Putinin gjatë qëndrimit në Moskë për ceremoninë e dhjetorit të vitit 2017.
Ish-drejtuesi i emisionit “Match of the Day” e krahasoi gjithashtu Gianni Infantinon me një oligark gjatë një episodi të podkastit të tij “The Rest is Football”, ku analizohej plani i presidentit të FIFA-s për shitjen e të drejtave të Kupës së Botës për 15 miliardë paund.
Gjatë hedhjes së shortit për turneun “Rusia 2018”, Pelé, Diego Maradona, Ronaldo dhe Ronaldinho u takuan me Putinin ndërsa merrnin pjesë në ceremoni. A.V.
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