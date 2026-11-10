Getz: Grant Taylor kalon në rotacionin e White Sox, përforcimet për hedhjen e nisjes janë prioriteti kryesor
Menaxheri i përgjithshëm i White Sox, Chris Getz, tha në MLB Network Radio në SiriusXM se hedhësi i fortë Grant Taylor do të kalojë nga bullpeni në rotacionin e nisjes, siç njofton MLB Trade Rumors më 10 nëntor 2026. Hedhësi i majtë Hagen Smith do të mbetet për tani në një rol në bullpen, ndërsa çdo përforcim tjetër për rotacionin do të vijë nga tregu i lirë ose nga tregu i shkëmbimeve.
«Do ta shterojmë tregun e hedhësve të nisjes, si në tregun e lirë — do ta shqyrtojmë — ashtu edhe përmes shkëmbimeve. Ky është prioriteti ynë kryesor», tha Getz.
Taylor është 24 vjeç dhe u zgjodh me zgjedhjen e 51-të në përgjithësi në vitin 2023. Një kalim në rotacion është diskutuar në Chicago prej vitesh. Ai iu nënshtrua operacionit Tommy John ndërsa luante në Louisiana State University, po rehabilitohej kur Sox e zgjodhën në vitin 2023 dhe debutimin e tij profesional e bëri vonë në vitin 2024, me 19 1/3 inningje në pesë ndeshje si titullar dhe një ERA prej 2.33 në ligat e ulëta.
Në vitin 2025 ai regjistroi një ERA prej 1.01 në 26 inningje mes rotacionit dhe bullpenit në Double-A, para se të promovohej në ligat e mëdha, ku punoi në bullpen, krahas disa ndeshjeve si hapës, dhe e mbylli vitin me nëntë inningje radhazi pa pikë dhe me një raport 16 me 3 në strikeout dhe walk në atë periudhë.
Në vitin 2026 Taylor kaloi gjithë sezonin në ligat e mëdha: 84 inningje, ERA 2.25, normë strikeout 31.5 për qind, normë walk 8.9 për qind, normë ground-ball 48 për qind dhe 0.75 HR/9. Four-seamer-i i tij ishte mesatarisht 98.1 mph dhe sinker-i 98.9 mph. Ai shpëtoi 10 ndeshje, mori 11 holds dhe në gjysmën e 60 paraqitjeve të tij regjistroi katër ose më shumë out; ai hodhi dy ose më shumë inningje në 17 raste.
Taylor i bashkohet një grupi rotacioni që përfshin gjithashtu Sean Burke, Davis Martin, Anthony Kay dhe veteranin Luis Castillo. Shane Smith, Drew Thorpe, Noah Schultz, Jonathan Cannon, David Sandlin dhe Tanner McDougal janë gjithashtu në listën prej 40 lojtarësh dhe mund të përfshihen.
Burke kryesoi ekipin në inningje në vitin 2026 dhe pati ERA-n më të mirë mes anëtarëve të rotacionit të sezonit të kaluar, 3.34, por ishte një sezon i pabarabartë. Martin e mbylli me një ERA prej 3.95 në 146 inningje në ligat e mëdha, numri më i lartë i karrierës së tij. Kay e mbylli me një ERA prej 4.44.
Sox nuk kanë një krah të qartë të nivelit të lartë. Nuk pritet që ata të nënshkruajnë Tarik Skubal, por kanë hapësirë në listën e pagave; Trevor Rogers, Freddy Peralta, Michael King dhe Sonny Gray janë ndër emrat në nivelin tjetër të tregut të lirë.
Tregu i shkëmbimeve ka të ngjarë të përfshijë hedhësin e majtë të Angels, Reid Detmers. Presidenti i Rays, Erik Neander, ka thënë tashmë se synimi i tij është ta mbajë Drew Rasmussen, por klubet e tjera do të telefonojnë sërish.
Sa i përket pagave, MLBTR Payroll Tracker, me kontribues Ethan Hullihen, parashikon një listë pagash prej 108 milionë dollarësh për South Siders vitin e ardhshëm. Vetëm pesë lojtarë janë me kontrata të garantuara: Luis Castillo, Anthony Kay, Jordan Hicks, Andrew Benintendi dhe Munetaka Murakami — të gjithë agjentë të lirë pas sezonit 2027, ndërsa Castillo ka një opsion që vihet në fuqi nëse hedh 180 inningje vitin e ardhshëm.
Kontrata më e madhe në historinë e klubit është marrëveshja pesëvjeçare prej 75 milionë dollarësh e Benintendit.
Chicago është ngritur nga dobësia rekord, me 121 humbje në vitin 2024, në një pretendente të vërtetë, shumë më shpejt sesa e kishte parashikuar kushdo në mënyrë të arsyeshme.
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