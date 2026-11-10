Bob Boone, kapësi i familjes së parë me tre breza në bejsboll, vdes në moshën 78-vjeçare
Bob Boone, kapësi i ekipit të Philadelphia Phillies që fitoi kampionatin e parë të World Series, fitues i shtatë çmimeve Gold Glove dhe pjesë e familjes së parë me tre breza në bejsboll, ka vdekur në moshën 78-vjeçare, siç njofton Associated Press.
Vdekjen e njoftoi të martën në rrjetet sociale i biri Bret. Nuk u njoftua asnjë shkak vdekjeje. Bret shkroi: “Ai ishte një njeri me integritet të madh. Ishte një baba, bashkëshort dhe kryefamiljar i shkëlqyer. Ishte privilegj ta quaja babain tim. Bejsbolli humbi sot një nga më të mëdhenjtë.”
Boone kaloi 10 sezonet e para me Phillies, luajti shtatë sezone me California Angels dhe dy me Kansas City Royals. Ai drejtoi gjithashtu Royals dhe Cincinnati Reds.
Babai i tij, Ray, luajti 13 sezone në ligat e mëdha dhe ishte dy herë All-Star me Detroit Tigers. Aaron Boone luajti 13 sezone, luajti për Reds kur Bob i drejtonte ata, dhe tani drejton New York Yankees. Bret Boone ishte tre herë All-Star gjatë një karriere 14-vjeçare të kaluar kryesisht me Seattle Mariners. Një djalë i tretë luajti në ligat e vogla. Djali i Bret, Jake Boone, punon në zyrën drejtuese të New York Mets, pasi luajti në Princeton dhe shkurtimisht në ligat e vogla.
Boone u zgjodh në raundin e gjashtë të draftit si lojtar i bazës së tretë nga Stanford në vitin 1969 dhe u shndërrua në kapës në ligat e vogla. Ai kapi 1,095 ndeshje me Philadelphia, i dyti në listën e të gjitha kohërave të Phillies pas Red Dooin me 1,124, dhe 2,225 ndeshje në total në 19 sezone në ligat e mëdha.
Ai ishte kapësi i parë i Phillies që fitoi Gold Glove, në 1978 dhe 1979, dhe udhëhoqi Phillies me një mesatare goditjeje prej .412 në fitoren e tyre në World Series 1980 ndaj Kansas City Royals.
Ai u përzgjodh në ekipet All-Star të Ligës Kombëtare në 1976, 1978 dhe 1979. Ai vendosi rekordin për ndeshjet e kapura në karrierë nga një kapës, me 1,919, në Kansas City. Ai ishte 41 vjeç kur fitoi Gold Glove-in e tij të fundit me Royals në 1989. Ivan Rodriguez dhe Carlton Fisk e kanë kaluar që atëherë në listën e ndeshjeve të kapura në karrierë.
Ai kapi daljen e fundit të ndeshjes së gjashtë vendimtare të vitit 1980, kur Tug McGraw eliminoi me strike Willie Wilson. Më herët në atë inning, topi foul i Frank White u kthye nga doreza e Boone-it drejt e në dorezën e Pete Rose për një dalje, një lojë e shfaqur në pafundësi videosh përmbledhëse në Philadelphia.
Ai u shtua në Murin e Famës së Phillies në vitin 2005.
Me Angels ai fitoi edhe katër Gold Glove, u përzgjodh edhe një herë All-Star dhe i udhëhoqi dy herë në play-off. Ai shkoi 10 për 22 (.455), me një home run dhe dy RBI, kundër Boston në American League Championship Series 1986.
Si trajner, ai shkoi 371-444 në total, tre sezone me Royals dhe tre me Reds. Ai iu bashkua zyrës drejtuese të Washington Nationals në vitin 2005. Washington fitoi World Series në vitin 2019, kampionati i parë në historinë e franshizës. Ai dha dorëheqjen në vitin 2021, në vend që të pajtohej me mandatin e organizatës për vaksinën kundër COVID-19.
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