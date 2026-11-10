☁️
Tiranë 16°C · Vranët 10 Nëntor 2026
S&P 500 7,488 ▼0.82%
DOW 52,055 ▼0.64%
NASDAQ 24,937 ▼1.25%
NAFTA 86.75 ▼0.12%
ARI 4,027 ▼2.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
₿ CRYPTO
BTC $72,968 ▼ -2.68% ETH $2,021 ▼ -5.21% XRP $1.0475 ▼ -4.75% SOL $82.0900 ▼ -5.73%
S&P 500 7,488 ▼0.82 % DOW 52,055 ▼0.64 % NASDAQ 24,937 ▼1.25 % NAFTA 86.75 ▼0.12 % ARI 4,027 ▼2.13 % S&P 500 7,488 ▼0.82 % DOW 52,055 ▼0.64 % NASDAQ 24,937 ▼1.25 % NAFTA 86.75 ▼0.12 % ARI 4,027 ▼2.13 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
10 Nën 2026
Breaking
Eagles shkëmbejnë edhe Arnold Ebiketie te Bengals për një zgjedhje të raundit të gjashtë të vitit 2027 Getz: Grant Taylor kalon në rotacionin e White Sox, përforcimet për hedhjen e nisjes janë prioriteti kryesor Bursa e Athinës mbyll në nivelin më të lartë të ditës: indeksi i përgjithshëm +1,24% në 2.642,07 pikë Mahogany u la në pankinë për shkelje të përsëritura të rregullave, Campbell thotë se topi është në fushën e tij Bob Boone, kapësi i familjes së parë me tre breza në bejsboll, vdes në moshën 78-vjeçare
Menu
MLB

Bob Boone, kapësi i familjes së parë me tre breza në bejsboll, vdes në moshën 78-vjeçare

· 3 min lexim
National Baseball Hall of Fame and Museum, Cooperstown, NY

Bob Boone, kapësi i ekipit të Philadelphia Phillies që fitoi kampionatin e parë të World Series, fitues i shtatë çmimeve Gold Glove dhe pjesë e familjes së parë me tre breza në bejsboll, ka vdekur në moshën 78-vjeçare, siç njofton Associated Press.

Vdekjen e njoftoi të martën në rrjetet sociale i biri Bret. Nuk u njoftua asnjë shkak vdekjeje. Bret shkroi: “Ai ishte një njeri me integritet të madh. Ishte një baba, bashkëshort dhe kryefamiljar i shkëlqyer. Ishte privilegj ta quaja babain tim. Bejsbolli humbi sot një nga më të mëdhenjtë.”

Boone kaloi 10 sezonet e para me Phillies, luajti shtatë sezone me California Angels dhe dy me Kansas City Royals. Ai drejtoi gjithashtu Royals dhe Cincinnati Reds.

Babai i tij, Ray, luajti 13 sezone në ligat e mëdha dhe ishte dy herë All-Star me Detroit Tigers. Aaron Boone luajti 13 sezone, luajti për Reds kur Bob i drejtonte ata, dhe tani drejton New York Yankees. Bret Boone ishte tre herë All-Star gjatë një karriere 14-vjeçare të kaluar kryesisht me Seattle Mariners. Një djalë i tretë luajti në ligat e vogla. Djali i Bret, Jake Boone, punon në zyrën drejtuese të New York Mets, pasi luajti në Princeton dhe shkurtimisht në ligat e vogla.

Boone u zgjodh në raundin e gjashtë të draftit si lojtar i bazës së tretë nga Stanford në vitin 1969 dhe u shndërrua në kapës në ligat e vogla. Ai kapi 1,095 ndeshje me Philadelphia, i dyti në listën e të gjitha kohërave të Phillies pas Red Dooin me 1,124, dhe 2,225 ndeshje në total në 19 sezone në ligat e mëdha.

Ai ishte kapësi i parë i Phillies që fitoi Gold Glove, në 1978 dhe 1979, dhe udhëhoqi Phillies me një mesatare goditjeje prej .412 në fitoren e tyre në World Series 1980 ndaj Kansas City Royals.

Ai u përzgjodh në ekipet All-Star të Ligës Kombëtare në 1976, 1978 dhe 1979. Ai vendosi rekordin për ndeshjet e kapura në karrierë nga një kapës, me 1,919, në Kansas City. Ai ishte 41 vjeç kur fitoi Gold Glove-in e tij të fundit me Royals në 1989. Ivan Rodriguez dhe Carlton Fisk e kanë kaluar që atëherë në listën e ndeshjeve të kapura në karrierë.

Ai kapi daljen e fundit të ndeshjes së gjashtë vendimtare të vitit 1980, kur Tug McGraw eliminoi me strike Willie Wilson. Më herët në atë inning, topi foul i Frank White u kthye nga doreza e Boone-it drejt e në dorezën e Pete Rose për një dalje, një lojë e shfaqur në pafundësi videosh përmbledhëse në Philadelphia.

Ai u shtua në Murin e Famës së Phillies në vitin 2005.

Me Angels ai fitoi edhe katër Gold Glove, u përzgjodh edhe një herë All-Star dhe i udhëhoqi dy herë në play-off. Ai shkoi 10 për 22 (.455), me një home run dhe dy RBI, kundër Boston në American League Championship Series 1986.

Si trajner, ai shkoi 371-444 në total, tre sezone me Royals dhe tre me Reds. Ai iu bashkua zyrës drejtuese të Washington Nationals në vitin 2005. Washington fitoi World Series në vitin 2019, kampionati i parë në historinë e franshizës. Ai dha dorëheqjen në vitin 2021, në vend që të pajtohej me mandatin e organizatës për vaksinën kundër COVID-19.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu