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Konflikti SHBA - Iran

Ghalibaf: Hormuzi mbetet i mbyllur derisa SHBA të përmbushë angazhimet e marrëveshjes së qershorit

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Ngushtica e Hormuzit, arteria kritike e energjisë botërore.

Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, ka përsëritur qëndrimin e Teheranit për Ngushticën e Hormuzit: arteria kritike e energjisë botërore do të mbetet e mbyllur derisa Shtetet e Bashkuara të përmbushin angazhimet e marrëveshjes së paqes të nënshkruar në qershor.

Duke folur para parlamentit, Ghalibaf tha se Irani “ia ka përcjellë qartë mesazhet dhe kushtet e tij palës kundërshtare përmes ndërmjetësve”. Sipas tij, “armiku e di mirë se rruga e mashtrimit dhe e imponimit të njëanshëm është e mbyllur”.

“Derisa këto kushte të përmbushen, të drejtat legjitime të kombit iranian të njihen dhe angazhimet amerikane të zbatohen, nuk do të ketë asnjë hapje për rikthimin në gjendjen e mëparshme të negociatave apo për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit”, deklaroi ai.

Deklarata vjen në një kohë kur të dhënat për trafikun në ngushticë mbeten të ulëta dhe kur Irani ka miratuar së fundi ligjin për kontrollin e kabllove dhe telekomunikacioneve përmes Hormuzit — shenjë e radhës se Teherani e trajton ngushticën si mjet presioni në negociata.

Nga ana tjetër, Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM) pretendon se ngushtica është e hapur dhe se forcat amerikane kanë shoqëruar afro 200 anije në një javë — pretendim që Teherani e ka hedhur poshtë si “operacion psikologjik i dështuar”.

Burimi: Al Jazeera

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