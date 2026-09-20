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Konflikti SHBA - Iran

Irani konfirmon bisedimet përmes Katarit dhe Pakistanit: kërkon heqjen e sanksioneve, lirimin e aseteve dhe fundin e bllokadës detare

· 2 min lexim
Teheran — Irani konfirmon negociatat përmes Katarit dhe Pakistanit.

Irani ka konfirmuar se negociatat me Shtetet e Bashkuara janë në zhvillim me ndihmën e Katarit dhe Pakistanit, dy ndërmjetësve kryesorë të bisedimeve, raporton Al Jazeera nga Teherani. Zyrtarët iranianë theksojnë se çdo zgjidhje afatgjatë duhet të përfshijë përmbushjen e kushteve të tyre.

Tri janë kërkesat kryesore të Teheranit: lirimi i aseteve të ngrira iraniane, heqja e sanksioneve — të cilat, sipas zyrtarëve, kanë ndikim të rëndë në situatën tashmë të përkeqësuar ekonomike të vendit — dhe heqja e bllokadës detare të vendosur nga SHBA-ja.

Vëmendje e veçantë i kushtohet bllokadës detare: eksportet e naftës janë burimi kyç i të ardhurave për ekonominë iraniane, dhe zyrtarët theksojnë se pa heqjen e saj nuk mund të shfaqet asnjë marrëveshje e negociuar.

Konfirmimi vjen pas deklaratave të vazhdueshme të palës iraniane se kushtet për përfundimin e luftës — fundi i saj në të gjitha frontet, lirimi i fondeve dhe fundi i bllokadës detare — i janë përcjellë Uashingtonit përmes Katarit.

Ndërkohë, diplomacia për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit mbetet e bllokuar: kryetari i parlamentit iranian Ghalibaf tha sot se ngushtica do të mbetet e mbyllur derisa SHBA të përmbushë angazhimet e marrëveshjes së qershorit.

Burimi: Al Jazeera

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