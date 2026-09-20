Giants te Rams: Tre çështje kryesore për ndeshjen e Javës 2 në Monday Night Football
New York Giants (1-0) udhëtojnë në SoFi Stadium për t’u përballur me Los Angeles Rams (0-1) në ndeshjen e Javës 2 të Monday Night Football. Pas fitores bindëse ndaj Cowboys në debutimin e John Harbaugh, Giants kanë mundësinë të bëjnë një deklaratë të fortë nëse mund ta mposhtin skuadrën që konsiderohet nga shumëkush si favorite e sezonit.
Siç raporton nfl, hapja e sezonit ka nxjerrë në pah disa shqetësime te Rams: skuadra arriti vetëm shtatë pikë në Javën 1 dhe Matthew Stafford regjistroi një rating shpërndarjeje prej 61.2, ndër më të dobëtët për një MVP në ndeshjet e hapjes. Davante Adams shënoi vetëm 26 jardë marrje, ndërsa Puka Nacua mbetet në dyshim për shkak të një dëmtimi të hipit. Gjithashtu, Giants patën mungesa të veta me Paulson Adebo në listën e të dëmtuarve dhe Deonte Banks që humbi disa seanca stërvitore, por mbrojta e New Yorkut e tregoi veten me çiftin e ri linebacker Tremaine Edmunds–Arvell Reese dhe me presionin e rreshqitjes nga Abdul Carter dhe Brian Burns, duke i kufizuar Cowboys në 244 jardë.
Ofensiva e Giants funksionoi shumë mirë ndeshjen e parë: Jaxson Dart përfundoi 23/29 për 230 jardë, tre touchdown-e dhe një rating prej 134.2, duke shtuar edhe 54 jardë me këmbë, ndërsa Isaiah Likely ishte i dalluar me tetë kapje për 78 jardë dhe dy TD. New York shfaqi aftësinë për të ndërtuar lëvizje të gjata që konsumuan kohë dhe lodhën mbrojtjen kundërshtare—katër posedime me më shumë se 10 lojëra dhe pesë drejtime që kaluan 60 jardë—dhe pritet të përpiqet të përdorë të njëjtën mënyrë lojë për të kufizuar mundësitë e Rams.
Risitë e sezoni vendosin presion mbi skuadrën e Sean McVay, veçanërisht pas humbjes hyrëse dhe operacionit të gjurit për Myles Garrett, që do ta mbajë jashtë fushës së paktën një muaj. Sipas nfl, një tjetër rezultat negativ ndaj Giants do të rrisë dyshimet dhe do t’i vërë Rams përballë një kalendari të vështirë me kundërshtarë të lartë, ndërsa New York do të kërkojë të konfirmojë se është rival real në garën për divizion.
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