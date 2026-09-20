Jerry Jones i Cowboys: Giants ishin më të fortë se sa mendonim në ndeshjen hapëse
Jerry Jones pranoi se humbja e Cowboys në javën e parë erdhi edhe për shkak të një kundërshtari që i shpërtheu pritshmëritë. Ai tha se skuadra e tij nuk arriti të luante në nivelin e kërkuar dhe se Giants treguan një paraqitje më të fortë se sa e kishin vlerësuar fillimisht.
Siç raporton nfl, Jaxson Dart përfundoi ndeshjen me 230 jardë dhe tre touchdown në 23 nga 29 pasime, ndërsa Cam Skattebo kontribuoi fuqishëm në lojën tokësore. Së bashku ata prodhuan 135 jardë në vrapime, me Skattebon që shënoi një nga touchdown-et. New Yorku nuk iu desh të shkonte mbrapa gjatë të gjithë ndeshjes, dominoi posedimin për mbi 13 minuta dhe shpërtheu mbulimet e Dallasit në momente vendimtare, ndërsa pritej që skuadra të përmirësohej nën drejtimin e koordinatori të ri defensiv, Christian Parker.
Jones vuri në dukje se ndryshimet në stafin dhe në skemat taktike kanë bërë që skuadra të jetë në një fazë mësimi dhe se duhet të përshpejtojë procesin para përballjes së radhës ndaj Washingtonit, një duel vendimtar për pozitën në NFC East. Ai shprehu besimin se lojtarët po punojnë fort dhe se do të ketë përmirësim në performancë për ndeshjen në shtëpi, dhe, Sipas nfl, pronësi i skuadrës është i bindur se skuadra do të kthehet më e fortë për raundin e ardhshëm.
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