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19 Sht 2026
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Maqedonia e Veriut

Gjashtë kompani në lojë për qendrën e të dhënave në Shkup: Qeveria e vendosur për ndërtimin, reagon opozita

Lokacioni pranë Bunardzhikut është gjetur tashmë, ndërsa po negociohet me financues ndërkombëtarë; ministri Andonovski thotë se bota do të investojë trilionë dollarë në data center-e në vitet e ardhshme.

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Qeveria e Maqedonisë së Veriut po bisedon me gjashtë kompani për ndërtimin e Qendrës Kombëtare të të Dhënave në Shkup, mes tyre edhe platforma “Rumble”, raporton portali Biznis Vesti. Njoftimi për ndërtimin e kësaj qendre ka shkaktuar reagime nga partitë opozitare, por ekzekutivi qëndron i vendosur në planin e tij dhe, sipas zyrtarëve, ka gjetur tashmë lokacionin potencial.

Bëhet fjalë për një hapësirë pranë Shkupit, te zonat teknologjiko-industriale TIRZ Shkup 1 dhe Shkup 2 në Bunardzhik: pranë autostradës dhe infrastrukturës së komunikimit optik, pa tokë bujqësore pjellore dhe me hapësirë të mjaftueshme për një central fotovoltaik në të ardhmen. Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, thotë se lokacioni i plotëson kushtet kyçe infrastrukturore për një investim të tillë.

Investimi i planifikuar është rreth 20 milionë euro, nga të cilat rreth 70% do të shkojnë për ndërtimin e objektit dhe 30% për pajisjet teknologjike; 30% e shumës do të mbulohet përmes një komponenti granti, ndërsa pjesa tjetër do të financohet nga shteti dhe financimi ndërkombëtar. Bisedimet me Bankën Botërore dështuan për shkak të papajtueshmërisë me kushtet e BE-së për projekte të tilla, ndaj negociatat janë drejtuar te institucione të tjera financiare ndërkombëtare — me Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës po zhvillohen bisedime të avancuara, ndërsa emrat e financuesve potencialë deri tani mbaheshin të fshehtë. Andonovski thekson se për nevojat e botës për të dhëna, gati 7 trilionë dollarë do të investohen në 6-10 vitet e ardhshme në ndërtimin e data center-eve, dhe Maqedonia e Veriut duhet të jetë pjesë e asaj të ardhmeje: “data center-et janë industri e pastër”.

Qendra kombëtare është projektuar si infrastrukturë kritike shtetërore me më pak se 1 megavat fuqi të instaluar, e dallueshme nga iniciativat private. Nga ana tjetër, partia DOM kërkon përgjigje urgjente nga Qeveria: sa energji dhe ujë do të harxhojë qendra, çfarë sistemi ftohjeje do të përdoret, si do të mbrohen të dhënat dhe sa do të kushtojnë investimet shtesë në rrjetin elektroenergjetik.

Aktualisht vendi ka vetëm një qendër rezervë të të dhënave në Prilep, nën Ministrinë e Brendshme; pas ndërtimit të qendrës kombëtare planifikohet migrimi gradual i të dhënave dhe sistemeve IT të institucioneve shtetërore, me zgjerim modular dhe blerjen e një pjese të pajisjeve në periudhën 2027-2028.

Burimi: Проверено

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