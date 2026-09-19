Shkupi ndryshon modelin e transportit publik: 100 autobusë elektrikë, BRT dhe parkingje të reja te Qendra Klinike
Kryebashkiaku Orce Gjorgjievski thotë se qyteti po përgatit itineraret dhe karikuesit para mbërritjes së autobusëve të rinj, ndërsa borxhi i Qytetit të Shkupit është shlyer plotësisht.
Shkupi po përgatitet të ndryshojë rrënjësisht modelin e transportit publik, me disa projekte të mëdha që do të zhvillohen paralelisht: rinovimin e flotës së autobusëve, ndërtimin e sistemit të transportit të shpejtë me autobusë (BRT), vendosjen e infrastrukturës së karikimit elektrik dhe rritjen e kapaciteteve të parkimit në qytet.
Kryebashkiaku i Shkupit, Orce Gjorgjievski, deklaroi në emisionin “Noćno studio” në 4NEWS se Qyteti i Shkupit e ka shlyer plotësisht borxhin dhe është gati për autobusët e rinj dhe projektin BRT. Sipas tij, qyteti po përgatit itineraret dhe karikuesit para mbërritjes së 100 autobusëve të rinj elektrikë.
Gjorgjievski e vlerësoi sistemin BRT si një nga zgjidhjet më funksionale për trafikun urban, ndërsa njoftoi edhe zgjerimin e kapaciteteve të parkimit — mbi 520 vende të reja parkimi pranë Qendrës Klinike.
Në sfondin e këtyre planeve, tenderi për 100 autobusët ishte rishpallur pasi i pari u anulua, dhe kryebashkiaku pret një procedurë të suksesshme këtë herë. Paralelisht ka ecur procedura e parakualifikimit për BRT-në, në bashkëpunim me BERZH-in. Aktualisht, rreth 180 autobusë të Ndërmarrjes Publike të Transportit (JSP) janë në funksion në Shkup.
Burimi: Panoptikum
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.