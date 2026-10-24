GJERMANI – Përfshihet nga flakët rezidenca e Hitlerit, arrestohet një i dyshuar
– Një zjarr i madh përfshiu dje në mbrëmje një ndërtesë historike në Alpet e Bavarisë, në Gjermaninë jugore, e njohur si “Foleja e Shqiponjës”, e udhëheqësit nazist Adolf Hitler, raportoi “Reuters”.
Policia gjermane njoftoi sot se kishte arrestuar një person të dyshuar, ndërsa hetimet po vijojnë për të përcaktuar nëse ai ka lidhje me zjarrin.
Rreth 200 zjarrfikës dhe pjesëtarë të shërbimeve të emergjencës, u angazhuan për shuarjen e flakëve në ndërtesën e njohur zyrtarisht si Kehlsteinhaus, pranë qytetit Berchtesgaden, në Bavarinë jugore.
Për shkak të vendndodhjes së saj në një zonë malore, ndërhyrja e ekipeve të shpëtimit u vështirësua ndjeshëm.
Sipas policisë, alarmi i zjarrit u aktivizua dje në mbrëmje, pasi një detektor tymi sinjalizoi rrezikun.
Kur zjarrfikësit mbërritën në vendngjarje, ndërtesa ishte përfshirë plotësisht nga flakët.
Zjarri shpërtheu në një lartësi prej rreth 1,834 metrash mbi nivelin e detit.
Autoritetet thanë se hyrja në ndërtesë dhe ndërhyrja për shuarjen e flakëve, kërkonin pajisje të posaçme për mbrojtjen e frymëmarrjes, për shkak të kushteve të rrezikshme brenda saj.
Policia konfirmoi se një person ishte arrestuar për t’u marrë në pyetje, pasi kishte tërhequr vëmendjen e hetuesve menjëherë pas shpërthimit të zjarrit.
Një ndërtesë e lidhur me historinë e nazizmit
Kehlsteinhaus, e njohur si “Foleja e Shqiponjës”, u ndërtua në vitet 1937–1938, gjatë regjimit nazist, si një ndërtesë pritjeje për Adolf Hitlerin, zyrtarët e lartë nazistë dhe të ftuarit e tyre. Megjithatë, Hitleri e vizitonte rrallë këtë vend.
Ndërtesa ndodhet në malin Kehlstein, pranë kompleksit historik të Obersalzbergut, ku Hitleri kishte edhe rezidencën e tij verore, të njohur si Berghof.
Këto janë dy ndërtesa të ndryshme, megjithëse shpesh ngatërrohen me njëra-tjetrën.
Ndryshe nga shumë struktura të tjera të lidhura me regjimin nazist, Kehlsteinhaus i mbijetoi Luftës së Dytë Botërore pa u shkatërruar.
Që prej vitit 1952, ndërtesa përdoret si restorant dhe vizitohet nga turistë, ndërsa një ekspozitë paraqet historinë e saj dhe lidhjen me periudhën naziste. /
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.