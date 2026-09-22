Gjini godet Gërvallën për sulmet ndaj familjes Haradinaj: Ka vjellë vrer kundër njerëzve që e kanë oborrin të mbushur me varre
Kreu i Aleancës, Ardian Gjini, ka komentuar vendimin e Gjykatës Speciale ndaj krerëve të UÇK-së.
Ai ka adresuar kritika të ashpra dhe të drejtpërdrejta ndaj ministres së Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla, për deklaratat dhe qasjen e saj denigruese ndaj udhëheqësve të luftës, veçanërisht ndaj kryetarit të nderit të Aleancës, Ramush Haradinaj.
Në këtë kuadër, kreu i Aleancës shprehu bindjen e tij se një pjesë e konsiderueshme e deputetëve dhe votuesve të Lëvizjes Vetëvendosje nuk ndihen mirë me situatën e krijuar rreth dënimeve në Hagë. Ai kërkoi më shumë sinqeritet politik për mbrojtjen e luftës për liri.
“Unë besoj që edhe një pjesë e madhe, serioze, e deputetëve të VV-së, e votuesve të VV-së, nuk ndihen mirë me këtë që ka ndodhur. Nuk kam qysh mos me besu që ata njerëz e kuptojnë çka ka ndodhur. Jam i bindur që një pjesë e madhe e kuptojnë situatën, votuesit dhe deputetët. Duhet me pas më shumë sinqeritet në këtë pjesë. Nuk duhet me u frikësu që, nëse luftojmë për tregimin tonë për liri, që sot po gjykohet atje, atëherë kemi telashe të mëdha”, deklaroi Gjini në T7.
Gjini e cilësoi si të dhimbshme heshtjen aktuale institucionale, duke e krahasuar qëndrimin e Donika Gërvallës me profilin e saj të kaluar politik dhe me sulmet e saj të hapura ndaj familjes Haradinaj.
“Si person, nuk kam kurrfarë respekti për Donika Gërvallën. Është çika e Jusuf Gërvallës, po nuk është Jusuf Gërvalla. Është e dhimbshme mos me e thanë një fjalë, e ka portfolion tipike. Mos të shkarkon Albini, s’po më intereson hiç ajo pjesë, po është tregues i dhimbshëm. Të paktën, po them, edhe nëse nuk e do kurrnjërin prej këtyre, edhe nëse mendon çka do që mendon. A ju vjen inat udhëheqësit e luftës së Serbisë me u dënu ma pak se udhëheqësit e luftës së Kosovës? E kemi pa çka ka ditë me vjellë vrer kundër njerëzve që e kanë oborrin të mbushur me varre”, përfundoi Ardian Gjini.
Mund ta bëj edhe pak më “portal”, pa ia prekur citatet.
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