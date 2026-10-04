☀️
Tiranë 26°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $85,290 ▲ +0.84% ETH $2,704 ▲ +0.84% XRP $1.5011 ▲ +1.2% SOL $121.5400 ▲ +1.81%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
04 Tet 2026
Breaking
FOKUS – WSJ: Shtëpia e Bardhë krijon task-forcë për të vlerësuar rreziqet dhe mundësitë e IA-së Parisi që zgjohej pas mesnate – 10 fotografitë e Brassaï-t që zbulojnë botën e fshehtë të viteve ’30 Gjuajti me gurë nga ballkoni dhe hyri me thikë në tarracë, arrestohet shtetasja e huaj në Prishtinë Kryetari i Obiliqit, Halil Thaçi: Jam kërcënuar me jetë, ish-drejtori mohon akuzat Gjuha diskriminuese e kryeministrit të Sllovenisë kundër shqiptarëve të Kosovës
Menu
Kosova

Gjuajti me gurë nga ballkoni dhe hyri me thikë në tarracë, arrestohet shtetasja e huaj në Prishtinë

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, shtetasja e huaj sulmoi një person tjetër dhe dëmtoi pronën, ndërsa me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

· 1 min lexim

Një shtetase e huaj është arrestuar në Prishtinë, pasi dyshohet se ka sulmuar një shtetas të huaj dhe ka dëmtuar pronën, siç njofton KosovaPress duke iu referuar raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës.

Sipas të njëjtit raport, rasti ka ndodhur dje rreth orës 03:00. E dyshuara, nga ballkoni i banesës ku po qëndronte, ka gjuajtur me gurë në drejtim të ballkonit të viktimës, i cili ka pësuar lëndime në këmbë.

Më tej, e dyshuara ka shfaqur sjellje agresive: me një mjet të mprehtë, përkatësisht një thikë, ka thyer xhamin e derës së tarracës dhe ka hyrë brenda, duke paraqitur rrezik për njësinë policore që kishte ndërhyrë në banesë.

Me urdhër të prokurorit, dera e banesës ku ndodhej e dyshuara është hapur me forcë nga njësiti relevant i policisë, ndërsa thika është konfiskuar si provë materiale. Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, e dyshuara është dërguar në mbajtje.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu