☁️
Tiranë 19°C · Vranët 12 Tetor 2026
S&P 500 7,808 ▼0.05%
DOW 51,866 ▲0.41%
NASDAQ 27,278 ▼0.32%
NAFTA 93.72 ▲2.04%
ARI 4,189 ▼0.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $82,761 ▼ -1.36% ETH $2,526 ▼ -0.88% XRP $1.3718 ▼ -3.48% SOL $108.6300 ▼ -3.17%
S&P 500 7,808 ▼0.05 % DOW 51,866 ▲0.41 % NASDAQ 27,278 ▼0.32 % NAFTA 93.72 ▲2.04 % ARI 4,189 ▼0.64 % S&P 500 7,808 ▼0.05 % DOW 51,866 ▲0.41 % NASDAQ 27,278 ▼0.32 % NAFTA 93.72 ▲2.04 % ARI 4,189 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
“Një nga udhëheqësit më të shquar në botë”- Ministri Gideon Sa’ar takohet Ramën: Zë i guximshëm në skenën ndë SPANJË – Miriam González krijon partinë e re, garon në zgjedhjet e parakohshme Burnham: IRGC “pothuajse me siguri” e përfshirë në komplotin ndaj bazës RAF Fairford, Londra premton goditje ndaj rrjeteve të Gardës iraniane Gjykata e Fierit pranon kërkesën e Sokol Hoxhës për parashkrimin e dënimit për vrasjen e dy vëllezërve në Patos PS kërkon ngritjen e Komisionit të Posaçëm për reformën territoriale, në fokus kompetencat e bashkive dhe financat vendore
Menu
Kronika

Gjykata e Fierit pranon kërkesën e Sokol Hoxhës për parashkrimin e dënimit për vrasjen e dy vëllezërve në Patos

· 3 min lexim

Gjykata e Fierit ka pranuar kërkesën e Sokol Hoxhës për parashkrimin e dënimit penal prej 25 vitesh burg, për vrasjen e dy vëllezërve Hektor dhe Ilirjan Banaj në Patos, ngjarje e ndodhur në mars të vitit 1997.

Vendimi u dha këtë të hënë nga gjyqtarja Aurora Tusha, në përputhje me kërkesën e prokurores së çështjes, Malbora Dinaj. Sipas argumentimit të organit të akuzës, dënimi ndaj Hoxhës është parashkruar, pasi kanë kaluar afatet e përcaktuara në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale.

Në seancën e javës së kaluar, gjyqtarja Tusha kishte vendosur ta shtynte shqyrtimin deri më 12 tetor, për të kërkuar mendimin e Gjykatës së Lartë lidhur me kërkesën e 51-vjeçarit për konstatimin e parashkrimit të dënimit, pas kalimit të afatit 20-vjeçar.

Megjithatë, vendimi i Gjykatës së Fierit nuk do të sjellë lirimin e Sokol Hoxhës nga burgu. Burime nga IEVP Fier kanë bërë të ditur se ai do të vijojë të qëndrojë i izoluar, pasi kërkohet nga autoritetet belge dhe është dënuar me burgim të përjetshëm në Belgjikë për një tjetër vrasje.

Hoxha është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e B.D, e ndodhur më 29 gusht 1997 në Bruksel. Sipas hetimeve, viktima dyshohej se ishte shfrytëzuar për prostitucion dhe vrasja ndodhi pasi ajo kishte kundërshtuar këtë shfrytëzim. Vendimi ndaj Hoxhës në Belgjikë ka marrë formë të prerë në vitin 2010.

Në Shqipëri, Hoxha u dënua me 25 vite burg nga Gjykata e Fierit në vitin 2000, për vrasjen e vëllezërve Ilirjan dhe Hektor Banaj, pranë tregut të fruta-perimeve në Patos. Sipas raportimeve të kohës, konflikti që përfundoi me vrasjen e dy vëllezërve dyshohet se nisi për shkak të një debati për një kasetofon makine.

Pas ngjarjes, Hoxha u largua fillimisht drejt Greqisë dhe më pas u vendos në Belgjikë. Ai u arrestua në muajin maj në Ohio të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas një arratie prej gati tri dekadash, gjatë së cilës jetonte me identitetin Hysen Gashi.

Arrestimi u realizua në kuadër të operacionit të koduar “Globi”, falë bashkëpunimit mes agjencive ligjzbatuese shqiptare, belge dhe amerikane. Më 6 gusht, Hoxha u ekstradua në Shqipëri dhe u dërgua në burgun e Fierit për të vuajtur dënimin prej 25 vitesh burgim.

Pas mbërritjes në Shqipëri, ai kërkoi konstatimin e parashkrimit të dënimit penal, me argumentin se kishte kaluar afati ligjor. Gjykata e Fierit e pranoi kërkesën, ndërsa Prokuroria ishte dakord me të.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu