☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 24 April 2026
S&P 500 7,122 ▲0.2%
DOW 49,110 ▼0.41%
NASDAQ 24,597 ▲0.65%
NAFTA 95.30 ▼0.57%
ARI 4,726 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
₿ CRYPTO
BTC $77,938 ▲ +0.54% ETH $2,311 ▼ -0.37% XRP $1.4327 ▲ +1.17% SOL $86.0000 ▲ +0.47%
S&P 500 7,122 ▲0.2 % DOW 49,110 ▼0.41 % NASDAQ 24,597 ▲0.65 % NAFTA 95.30 ▼0.57 % ARI 4,726 ▲0.03 % S&P 500 7,122 ▲0.2 % DOW 49,110 ▼0.41 % NASDAQ 24,597 ▲0.65 % NAFTA 95.30 ▼0.57 % ARI 4,726 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
24 Apr 2026
Breaking
Prokuroria Publike: Inspektorati Shtetëror i Punës po heton shkaqet e aksidentit në Kisella Vodë Sveçla: Drejtësia për Banjskën nuk përfundon këtu, përmbyllet kur të gjithë përgjegjësit të dalin para drejtësisë – me në krye Radoiçiqin Vendimi për sulmin terrorist në Banjskë, Haxhiu: Foli rendi kushtetues të cilin rreshteri Afrim Bunjaku e mbrojti deri në fund ​“Pse nuk e merr iniciativën me zhbë gjykatën?”, Musliu-Sheshi replikon me Kurtin për Specialen ​Reagimet e familjarëve të heroit Afrim Bunjaku gjatë procesit të aktgjykimit për rastin e Banjskës
Menu
roze

Gjykata në Londër rrëzon padinë e babait të Amy Winehouse për sendet personale të këngëtares

· 2 min lexim

Një gjykatë në Londër ka vendosur më 20 prill kundër Mitch Winehouse, i cili kishte paditur dy mike të vajzës së tij, Amy Winehouse, lidhur me të drejtat mbi disa sende personale të këngëtares.

Mitch Winehouse, administratori i pasurisë së së bijës, kishte ngritur padi në Gjykatën e Lartë kundër Naomi Parry dhe Catriona Gourlay, duke pretenduar se ato kishin fituar rreth 1.2 milionë dollarë nga një ankand në SHBA për sende që sipas tij nuk kishin të drejtë t’i shisnin.

Ndërkaq, Parry, ish-stiliste e këngëtares, dhe Gourlay deklaruan se sendet në fjalë, rreth 150 artikuj në total, u përkisnin ose u ishin dhënë prej vetë Winehouse. Këto përfshinin fustane, këpucë, shallë, vathë dhe çanta.

Sipas vendimit të gjykatës, Naomi Parry fitoi rreth 878 mijë dollarë nga shitja e 56 artikujve në ankandin Julien’s Auctions në Los Angeles në vitin 2021, përfshirë 243,200 dollarë nga një fustan mëndafshi që Winehouse kishte veshur gjatë performancës së saj të fundit në Beograd. Catriona Gourlay përfitoi rreth 344 mijë dollarë nga shitja e 85 artikujve.

Gjykatësja Sarah Clarke rrëzoi padinë e Mitch Winehouse, me argumentin se pretendimet e tij nuk ishin të bazuara. Pas vendimit, Naomi Parry e konsideroi këtë si një pastrim të emrit të saj dhe u shpreh se padia kishte dështuar plotësisht dhe nuk duhej të ishte ngritur.

Amy Winehouse ndërroi jetë në vitin 2011 në moshën 27-vjeçare në shtëpinë e saj në Londër, si pasojë e helmimit nga alkooli.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

