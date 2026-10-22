Gjyqtarja urdhëron Trumpin të dëshmojë nën betim deri më 11 dhjetor në padinë 10 miliardë dollarëshe kundër BBC-së
Një gjyqtare federale urdhëroi të enjten presidentin amerikan Donald Trump të dëshmojë nën betim deri më 11 dhjetor në padinë e tij prej 10 miliardë dollarësh për shpifje kundër BBC-së, siç njofton Reuters, duke cituar Associated Press. Transmetuesi britanik e ka akuzuar presidentin se po zvarritet për të shmangur përgjigjet nën betim.
Gjyqtarja e magjistraturës Enjolique Lett e dha urdhrin nga salla gjatë një seance dëgjimore të enjten, sipas AP-së. Trump e kishte anuluar një dëshmi të planifikuar në tetor, duke përmendur konflikte me detyrat e tij presidenciale.
Padia, e ngritur në dhjetor në një gjykatë federale në Florida, e akuzon BBC-në se qëllimisht i mashtroi shikuesit duke i bërë të besonin se Trump i drejtoi mbështetësit e tij të sulmonin Kapitolin e SHBA-ve, duke bashkuar pjesë të ndryshme të një fjalimi të 6 janarit 2021. BBC-ja ka pranuar se montazhi ishte mashtrues dhe i ka kërkuar falje Trumpit, por mohon të jetë përgjegjëse për shpifje.
Në dosjet gjyqësore, BBC-ja ka akuzuar Trumpin dhe avokatët e tij se po zvarrisin shkëmbimin e dokumenteve dhe informacioneve në procesin e zbulimit të provave. Transmetuesi kërkon të dhëna financiare nga klubi Mar-a-Lago i Trumpit dhe rrjeti i entiteteve të tij të biznesit, duke thënë se informacioni është i nevojshëm për t’u mbrojtur ndaj kërkesave për dëmshpërblim.
Avokatët e Trumpit thonë se kërkesat janë shumë të gjera dhe pa lidhje me çështjen, dhe kanë mohuar që presidenti po e shmang dëshminë, duke argumentuar se detyrat dhe nevojat e tij të sigurisë duhet të kenë përparësi. Përfaqësuesit e ekipit ligjor të Trumpit dhe të BBC-së nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment. Klipi i montuar ishte shfaqur në një dokumentar të emisionit “Panorama” pak para zgjedhjeve presidenciale të 2024-ës, dhe një memo e brendshme e publikuar e BBC-së e citoi atë si dëshmi të anshmërisë së mundshme politike, duke shkaktuar një krizë marrëdhëniesh publike dhe dorëheqje në nivele të larta.
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