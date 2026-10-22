Reuters: Shënimet e punonjësve të qendrave të votimit nuk i bëjnë automatikisht të pavlefshme fletëvotimet në SHBA
Zyrtarët zgjedhorë dhe ekspertët në Shtetet e Bashkuara thonë se fletëvotimet nuk bëhen automatikisht të pavlefshme nëse punonjësit e qendrave të votimit shkruajnë mbi to, duke hedhur poshtë postimet mashtruese në rrjetet sociale që janë rishfaqur në prag të zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, siç njofton Reuters në rubrikën e tij të verifikimit të fakteve.
Postimet në internet kanë paralajmëruar votuesit se çdo shënim i punonjësve të votimit do të çojë në skualifikimin e fletës së tyre. Por, sipas Reuters, punonjësit e qendrave të votimit shpesh kanë arsye legjitime për të shkruar mbi fletëvotime: ligji i Illinois-it, për shembull, u kërkon gjyqtarëve zgjedhorë të vendosin inicialet e tyre mbi fletëvotimet përpara se t’i lëshojnë ato, dhe zyrtarët shtetërorë thonë se kjo praktikë nuk e pavlefshon votën.
Bordi Shtetëror i Zgjedhjeve i Karolinës së Veriut tha në një deklaratë të 14 tetorit se punonjësit e votimit i shënojnë fletëvotimet “për arsye të ndryshme, siç e kërkon ligji”, dhe se shënime të tilla nuk ndikojnë në numërimin e votës. Bordi shtoi se postimet në rrjetet sociale që pretendojnë të kundërtën qarkullojnë prej vitesh dhe “janë ende të rreme”. Deklarata të ngjashme kanë lëshuar edhe zyrtarët në Illinois dhe Tennessee, ndërsa zyrtarë qarqesh në Florida dhe New Mexico thanë se shkrimi mbi një fletëvotim nuk e skualifikon automatikisht atë dhe se fletëvotimet që nuk lexohen nga pajisjet e numërimit mund të numërohen me dorë.
Organizata jopartiake e monitorimit të zgjedhjeve Verified Voting i tha Reuters se fletëvotimet mund të shënohen si “të dublikuara” nëse origjinali është i dëmtuar, me një numër serial që lidh fletën zëvendësuese me origjinalin. Megjithatë, shenjat e bëra nga vetë votuesit që mund t’i identifikojnë ata — si nënshkrimet, inicialet apo numrat e identifikimit — mund ta bëjnë fletën të pavlefshme sipas ligjeve të disa shteteve, theksoi organizata.
Verdikti i Reuters Fact Check është i qartë: pretendimi është mashtrues — shkrimet apo shënimet e punonjësve të qendrave të votimit mbi fletëvotimet nuk i bëjnë ato automatikisht të pavlefshme.
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