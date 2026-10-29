Goditi Camavingan gjatë El Clasicos, ja dënimi për agresorin
Ndodhi në ndeshjen mes Barcelonës dhe Real Madridit. Agresori që goditi Camavingan gjatë festimit të golit të 1-2, rrezikon një gjobë të majme dhe përjashtim nga Camp Nou.
Në momentin e golit të dytë të Kylian Mbappé, me minutat e fundit të mbetura, Eduardo Camavinga, i cili pasi bëri një lëvizje të shkëlqyer dhe dha asistin, u godit nga një shtizë flamuri nga një tifoz i Barcelonës.
I identifikuar dhe i raportuar nga policia katalanase, ai tani përballet me një gjobë deri në 60,000 euro dhe një ndalim 2-vjeçar nga aktivitetet sportive.
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