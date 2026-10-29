Moratti: Messi? E doja tek Interi, por “ëndrra e ndaluar” ishte dikush tjetër
Ish-presidenti i Interit, Massimo Moratti, ka dhënë një intervistë për gazetën spanjolle AS, ku ka treguar se përveç Messit ka pasur edhe një lojtar tjetër që donte ta sillte me çdo kusht në Milano.
“Messin e pashë të luante në një kompeticion për grupmoshën nën 17 vjeç, në një kohë kur askush nuk fliste për të si një yll të ardhshëm botëror. E kuptova menjëherë se ai ishte i veçantë – jo vetëm për shkak të cilësive të tij, por edhe për shkak të urisë dhe dëshirës për të fituar.
Që atëherë, Messi ishte një talent i jashtëzakonshëm. Më kujtohet se fola për të në shumë gazeta italiane në atë kohë. Po, doja ta merrja në skuadër. Në fakt, u kujdesa që të kontaktohej në disa raste, ndonëse gjithmonë u sigurova që asgjë të mos bëhej në mënyrë të pahijshme apo në një mënyrë që mund të shkaktonte ndonjë pakënaqësi.
E dija se Barcelona – klubi që e kishte ndihmuar të zhvillohej – ishte gati t’i ofronte një kontratë, dhe nuk doja të ndërhyja. Ajo që ndodhi më pas është histori; Barcelona arriti t’ia sigurojë të ardhmen. Duhet të përmend gjithashtu se Messi, në mënyrën e tij, më falënderoi për interesimin tim. Ai më dhuroi fanellën e tij si një gjest vullneti të mirë – madje u kujdes që ajo të më dërgohej.
Lojtari më i dëshiruar? Eric Cantona. Një lojtar fantastik. Ai ishte ëndrra e vërtetë, e madhe, e paarritshme”, ka thënë mes të tjerash Moratti.
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