Goditje ndaj energjetikës në Odesë, Rivne e Vinnytsia: nënstacion i dëmtuar, pompë karburanti e djegur dhe një i lënduar në Sarny
Sulmi rus i natës së 3 nëntorit dëmtoi infrastrukturën energjetike në disa rajone të Ukrainës që nuk ishin në drejtimet kryesore të goditjes: në rajonin e Odesës u dëmtua rëndë një objekt i kompanisë DTEK, në rajonin e Rivnes një nënstacion i "Ukrenergo"-s dhe një pompë karburanti në rrethin e Sarny-t, ndërsa në rajonin e Vinnytsias shumica e vendbanimeve mbetën pa energji elektrike.
Sulmi rus i natës së 3 nëntorit dëmtoi infrastrukturën energjetike dhe civile në rajonet e Odesës, Rivnes dhe Vinnytsias, siç njofton Shelter duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Odesës, Oleh Kiper, kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Rivnes, Oleksandr Koval, dhe shërbimit të shtypit të Administratës Ushtarake Rajonale të Vinnytsias.
Në rajonin e Odesës, sipas Kiperit, u dëmtua seriozisht një objekt i kompanisë “DTEK Odeski elektromerezhi” (rrjetet elektrike të Odesës): shkatërrimet e mëdha të pajisjeve energjetike shkaktuan ndërprerje të furnizimit me energji dhe specialistët po punojnë për heqjen e pasojave. Objekti i goditur, shtoi Kiper, gjatë dy muajve të fundit është qëlluar disa herë. Dëme pësuan edhe ndërtesat administrative, magazinat dhe repartet prodhuese të një ndërmarrjeje të industrisë ushqimore aty pranë; në Odesë nuk raportohen të lënduar.
Në rajonin e Rivnes, siç njofton Shelter, gjatë sulmit të natës u dëmtua një nga nënstacionet e kompanisë kombëtare “Ukrenergo”, për shkak të së cilës në rajon u futën ndërprerje emergjente të energjisë, ndërsa afatet e rikthimit të furnizimit ende nuk dihen, siç njofton OGO.ua. Me një goditje tjetër në rrethin e Sarny-t u përfshi nga zjarri një pompë karburanti: u dogjën pajisjet dhe një automjet, ndërsa një burrë u shtrua në spital në gjendje të mesme; zjarri u shua dhe në vend po punojnë shërbimet përkatëse, siç njofton Polissia News duke iu referuar Kovalit.
Në rajonin e Vinnytsias, sipas shërbimit të shtypit të administratës rajonale, dëmtimi i objekteve energjetike dhe i linjave të transmetimit la pa energji elektrike pjesën më të madhe të vendbanimeve të rajonit, ku u futën grafikët e ndërprerjeve orare. Siç kujton Shelter, po atë natë në rajonin e Zhytomyrit u dëmtua gjithashtu infrastruktura energjetike dhe pa energji mbetën rreth 130 vendbanime, mbi 180 mijë abonentë, pa të vrarë e të lënduar, sipas kreut të administratës rajonale Vitalii Bunechko.
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