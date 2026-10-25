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25 Tet 2026
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Maqedonia e Veriut

Goleadë në Gostivar: Bregalnica e mposht Arsimin 4-3 me gol në minutën e 92-të

Arsimi i Çegranit u rikthye nga 1-3 në 3-3, por zëvendësuesi Natanael i dha Bregallnicës fitoren e parë si mysafire këtë sezon, në xhiron e 11-të të Ligës së Parë.

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Bregalnica e Shtipit ka arritur fitoren e parë si mysafire këtë sezon në Ligën e Parë, duke e mposhtur Arsimin 4-3 në Gostivar në një triler të vërtetë futbolli të xhiros së 11-të, siç njofton MNet.

Arsimi kaloi i pari në epërsi në minutën e 22-të, kur Kaba Jakupi shfrytëzoi topin e kthyer dhe shënoi për 1-0, siç njofton MNet. Bregalnica u përgjigj shpejt: në minutën e 30-të kapiteni Stefan Kocev, pas asistimit të Stojanovit, barazoi 1-1, ndërsa në minutën e 41-të Kocev u bë asistent dhe Ivan Gligorov shënoi për përmbysjen 1-2.

Në fillim të pjesës së dytë, në minutën e 52-të, Viktor Velkoski me kokë, pas një korneri, e çoi rezultatin në 1-3, duke shënuar golin e tij të parë me fanellën e Bregallnicës, siç njofton MNet.

Arsimi nuk u dorëzua: Goni në minutën e 59-të ngushtoi në 2-3, ndërsa vetëm pesë minuta më vonë Ramadani barazoi 3-3 — topi, sipas MNet, përfundoi drejtpërdrejt në rrjetë, edhe pse lojtari dukej se donte të centronte.

Kur dukej se Bregalnica do të mbetej pa fitore si mysafire, në skenë doli zëvendësuesi Lorenzo Natanael, i cili në kohën shtesë shënoi golin vendimtar për 3-4, siç njofton MNet. Trajneri Mijalçe Proshev e qëlloi zëvendësimin në momentin e duhur.

Me këtë fitore, Bregalnica arriti në 13 pikë dhe ndodhet në vendin e shtatë, ndërsa Arsimi mbetet në vendin e tetë me 10 pikë, siç njofton MNet.

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