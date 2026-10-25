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25 Tet 2026
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Maqedonia e Veriut

Plagoset në bark një 15-vjeçar në Bogovinë të Tetovës, 16-vjeçari që mbante pistoletën vetëdorëzohet në polici

Sipas MPB-së, plumbi u shkrep nga pakujdesia rreth orës 13:45 të së shtunës; babai 42-vjeçar dhe djali i tij dorëzuan pistoletën në Stacionin Policor të Tetovës, ndërsa i mituri që qëlloi u mbajt për procedurë të mëtejshme.

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Një 15-vjeçar nga fshati Bogovinë i Tetovës është plagosur me armë zjarri në pjesën e barkut, pasi, siç njofton Fokus duke iu referuar Ministrisë së Punëve të Brendshme, një 16-vjeçar nga i njëjti fshat shkrepi nga pakujdesia një plumb nga pistoleta që mbante.

Sipas njoftimit të MPB-së që përcjell Fokus, ngjarja ka ndodhur të shtunën, më 24 tetor, rreth orës 13:45 në Bogovinë. Në orën 14:10, Qendra Klinike e Tetovës ka njoftuar Sektorin e Punëve të Brendshme në Tetovë se atje ishte sjellë i mituri me plagë me armë zjarri në bark.

Më vonë, në Stacionin Policor të Tetovës janë vetëparaqitur S.M. (42) dhe djali i tij 16-vjeçar, të dy nga Bogovina, të cilët kanë dorëzuar një pistoletë me një karikator të zbrazët, siç njofton Fokus. Sipas deklaratës së babait, djali i tij i mitur e mbante pistoletën kur nga pakujdesia u shkrep një plumb.

Në vendin e ngjarjes është kryer ekspertizë në prani të prokurorit publik të Prokurorisë Themelore Publike të Tetovës dhe përfaqësuesve të Qendrës për Punë Sociale në Tetovë, siç njofton Fokus.

16-vjeçari është mbajtur për procedurë të mëtejshme dhe po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit, pas së cilës do të pasojë kallëzim përkatës, siç njofton Fokus sipas MPB-së.

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