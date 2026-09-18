«Gondhal» i Santosh Davakhar, kandidatura zyrtare e Indisë për Oscar 2027
Filmi marathi i Santosh Davakhar u përzgjodh nga 33 kandidatura nga Film Federation of India për kategorinë “Best International Feature Film” në edicionin e 99-të të Oscarëve.
Filmi marathi «Gondhal», me skenar dhe regji nga Santosh Davakhar, është zgjedhur kandidatura zyrtare e Indisë për kategorinë “Best International Feature Film” në edicionin e 99-të të Çmimeve Oscar, që do të mbahet në vitin 2027. Njoftimi u bë të premten nga Film Federation of India (FFI) në një konferencë për shtyp në Mumbai.
Kryetari i jurisë, P. Seshadri, bëri të ditur se «Gondhal» u përzgjodh nga 33 kandidatura: 14 filma në hindi, nga katër në marathi, telugu dhe gujarati, tre në tamil, nga një në malayalam dhe nagamese, si dhe një film pa zë. Në treshen finaliste ishin edhe «Angh» dhe «Ikkis». Presidenti i FFI-së, Abhay Sinha, e përshkroi filmin fitues si “family movie, thriller dhe gjithçka e përzier”.
Në rolet kryesore luajnë Kishor Kadam, Ishita Deshmukh, Yogesh Sohoni, Nishad Bhoir dhe Anuj Prabhu. Muzikën e ka kompozuar legjenda e muzikës indiane Ilaiyaraaja, kamerën Amalendu Chaudhary, ndërsa montazhin Ashish Mhatre.
Historia zhvillohet në Maharashtra-n rurale, gjatë natës së ritualit tradicional Gondhal. Suman, një grua e ngërthyer në një martesë shtypëse, planifikon vrasjen dhe arratisjen me të dashurin e saj të ndaluar — aty ku kufiri midis devocionit, mashtrimit dhe fatit fshihet krejtësisht.
Filmi doli në kinema më 14 nëntor 2025, me kohëzgjatje rreth dy orë. Premiera botërore u mbajt në segmentin Indian Panorama të edicionit të 56-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Indisë (IFFI) në Goa, ku Davakhar fitoi Pëllumbin e Argjendtë për regjisorin më të mirë.
Nuk është hera e parë që shteti i Maharashtra-s e përfaqëson Indinë në këtë kategori — më parë këtë nder e kanë pasur «Shwaas» dhe «Harishchandrachi Factory». Një vit më parë, kandidatura indiane ishte «Homebound» e Neeraj Ghaywan, e cila nuk arriti dot në listën e nominimeve finale. Asnjë film indian nuk e ka fituar ndonjëherë kategorinë e filmit më të mirë ndërkombëtar — por «Gondhal» do të provojë fatin në edicionin e ardhshëm.
Burimi: Variety India
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