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Film

«Shrek» bëhet filmi i parë i animuar në kupolat gjigante LED të Cosm: Universal njofton partneritetin shumvjeçar për «Shared Reality»

Filmi i vitit 2001 do të shfaqet në kupola 87-këmbëshe me rezolucion 12K+ dhe mjedise dixhitale reaguese që e rrethojnë publikun — biletat në shitje këtë vjeshtë në Los Angeles, Dallas, Atlanta dhe Detroit.

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Universal Film dhe kompania e mediave immersive Cosm njoftuan të enjten një partneritet shumvjeçar, multi-film, për përvoja «Shared Reality» që do të nisë me «Shrek» — filmi i parë i animuar që debuton në kupolat LED të Cosm. Projekti, i zhvilluar në bashkëpunim me DreamWorks Animation dhe studion e efekteve vizuale Reel FX, do ta shfaqë filmin e vitit 2001 në një formë krejt të re: publiku do të «hyjë brenda» botës së filmit origjinal.

Sipas kompanive, spektatorët do të mund të eksplorojnë vende legjendare si këneta e Shrek-ut, Arena e Duloc-ut, Mbretëria e Far Far Away dhe Kështjella e Dragoit, ndërsa e përjetojnë aventurën përkrah Shrek-ut, Gomarit (Donkey), Princeshës Fiona dhe personazheve të tjerë të dashur. Filmi do të ruajë formatin tradicional 16:9, por kupola LED rreth tij do të aktivizohet gjatë gjithë shfaqjes me mjedise dixhitale reaguese.

«’Shrek’ është një franshizë ikonike që vazhdon të gjejë mënyra të reja për të befasuar dhe kënaqur publikun», tha David O’Connor, shefi i markës në Universal Entertainment. «Me Cosm, po shtyjmë kufijtë e mënyrës se si fansat mund ta përjetojnë këtë histori të dashur përtej ekranit, me një udhëtim interaktiv në botën e Shrek-ut.» Alexis Scalice, nënkryetare dhe drejtuese e Cosm Studios, e quajti atë filmin e parë të animuar të Cosm-it, duke theksuar se formati do të amplifikojë humorin dhe shpirtin e parezistueshëm të origjinalit, 25 vjet pas debutimit të tij.

Ky është partneriteti i dytë i madh studiosh për teknologjinë e kupolave të Cosm-it, pas marrëveshjes me Warner Bros. që solli shfaqje «Shared Reality» të filmave «The Matrix», «IT», «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone» dhe «Willy Wonka and the Chocolate Factory». Këtë verë, Sony Pictures mori një pakicë aksionesh në kompani. Biletat për «Shrek» në kupolat e Cosm — në Los Angeles (Inglewood), Dallas, Atlanta dhe Detroit — dalin në shitje këtë vjeshtë; një lokacion i ri planifikohet në Cleveland vitin e ardhshëm.

Lajmi vjen përpara rikthimit kinematografik të franshizës: «Shrek 5», me Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz dhe Zendaya, pritet në kinema më 30 qershor 2027.

Burimi: ComingSoon.net

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